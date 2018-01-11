​В Трускавце пройдет награждение «Человека года» в области спорта

By  | 11.01.2018 | Filed under: Новини

Международный альянс «-Украина» (председатель Эльмар Мамедов) объявил вице-президента Федерации кикбоксинга в Азербайджане Сабухи Раджаба «Человеком года» в области спорта. Решение было принято на заседании членов руководства Альянса.

Сабухи Раджаб родился в Баку, окончил с отличием юридический факультет Бакинского Государственного университета.

Спортивная карьера С. Раджаба берет свое начало с 1999 года. Он участвует во  многих международных соревнованиях и турнирах, является обладателем множества наград. В период  2014-2015 гг. С. Раджаб являлся вице-президентом Турецкой федерации спортивного и боевого самбо. В данный момент он вице-президент федерации кикбоксинга в Азербайджане.

Отметим также, что министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов наградил С. Раджаба «Почетным Дипломом» за достижения в спорте

Помимо спортивной деятельности, Сабухи Раджаб занимается предпринимательской деятельностью, является меценатом общества «Красный полумесяц»

Церемония награждения и вручения С. Раджабу символа «Человек года» Международным Альянсом «Азербайджан-Украина» состоится в январе 2018 года в г. Трускавце.

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