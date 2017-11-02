1 грудня – Трускавець на межі змін

1 грудня 2017 р. у історії міста та курорту Трускавець уже стане межею, за якою однозначно відбудуться кардинальні зміни. Оголошені наміри ПРАТ «Трускавецькурорт» про впровадження платного входу на бювет мінеральних вод (думаю, вказувати який бювет і який номер уже немає сенсу). Куди і в яку сторону відбудуться зміни – прогнозувати ніби і важко, та все ж певні прогнози можна спробувати зробити, на уже існуючому фактажі.

Ми добре знаємо, що економіка – дуже чутливий організм. Згадаймо лишень, як дії і навіть прості необдумані слова VIP-персон впливали на курси валют чи економічну поведінку цілого регіону. У даному випадку мова також йде про фундаментальні речі курорту, які здатні вплинути на те, яким буде надалі курорт в цілому і чи буде курорт взагалі. Так от, лишень наміри запровадити платний вхід на бювет уже принесли Трускавцю багато лиха. А саме – відтік відпочивальників на курорт. Про це можу судити по поведінці відвідувачів туристичних порталів у мережі Інтернет. Увага до курорту упала в рази. Оскільки досі співпрацюю з подібними проектами, можу констатувати, що зацікавленість нових потенційних відвідувачів курорту впала дуже суттєво. Це відчутно і по кількості відвідин розділу «Трускавець», і по телефонних дзвінках, і по коментарях на порталі та в соцмережах. Звісно, небагато людей призналися, що виключають Трускавець з поля зору через те, що «Нафтуся має бути платною».

Ну і ще таким тривожним дзвіночком, який лише підтверджує факт відтоку відпочивальників, є відміна швидкісного потягу на курорт.

Ще один цікавий туристичний інтернет-факт, який має стати тривожним сигналом і для Трускавця – це запровадження платного входу на бювет у Моршині. Перше цікаве спостереження – Моршин просто випав з інформаційного туристичного поля в Україні. Свого часу доводилось вести стрічку туристичних новин карпатського регіону. Так от, майже усі регіони час від часу продукують щось цікаве для туристів. Навіть Дрогобич і Стрий, яких донедавна не розглядали як туристичні центри – почали активно демонструвати свою туристичну приналежність. Щодо Моршина, то за останні 2 роки – жодної інформації. Звісно, це суб’єктивний показник, бо можливо там просто «не вміють» займатися промоушеном. Та все ж відповідь знаходжу в іншому цікавому факті. Якщо взяти до уваги пропозиції відпочинку у приватному секторі – Моршин продемонстрував повну деградацію. Для прикладу, станом на 5 листопада 2017 року заходжу в розділ Моршин на найпопулярніший у карпатському регіоні портал www.karpaty.info, і що ми бачимо серед пропозицій: їх є п’ять. Це в основному готелі, пансіонати і лишень одна садиба. Жодної квартири тощо. Мало того? така ж картина і на інших туристичних порталах. А тепер зайдемо у розділ Трускавець. Тут 17 пропозицій, з яких 11 належать до малого туристичного бізнесу (садиби, оселі, квартири, вілли тощо).

Так от, висновки і прогнози напрошуються самі. Запровадження платного входу на бювет мінеральних вод призведе … ні-ні, не до знищення курорту. Курорт буде, але який? Фактично відбудеться згортання курортної сфери у місті. Весь приватний чи правильніше зелений туризм просто стане нерентабельний. Відтак усі мешканці міста, які мали заробіток в цьому напрямку, просто залишаться без роботи. А цей факт по принципу карткового будинку призведе до різкого падіння прибутків у закладах торгівлі і громадського харчування. Ну і звісно це призведе до різкого падіння надходжень у міську казну. Як зразок – порожні зали торгівельного центру (з етичних міркувань не називаю) в районі верхнього бювету після його закриття. Та знову ж, довелося чути думки, що мовляв усі «приватні» відпочивальники просто переберуться у санаторії та готелі. Проте це також хибна думка, оскільки ситуація Трускавця дещо програшніша, ніж у курорту Моршин: поряд є потужний конкурент Східниця, тому левова частка відпочивальників просто перекочує туди. Тобто, залишиться курорт в межах закритих санаторних систем, які можливо і не дуже постраждають від цих необдуманих дій, але точно і не виграють, бо месидж про додатковий платіж за Нафтусю уже зачепив і їхню аудиторію. Наразі не спостерігаємо ніякої роз’яснювальної кампанії, тому можу прогнозувати, що уже навіть наступного року вони недорахуються відпочивальників.

Чи внормується ситуація після такої шокової терапії? Боюсь, що ні, і причиною цього знову ж конкурент Східниця. Для повернення у старе русло доведеться вкласти не один мільйон вічнозелених у потужні промокампанії. А з тим у Трускавці справа завжди кульгала.

Отож, як бачимо, на кону не просто «чи буде мати ПРАТ «Трускавецькурорт» додаткові надходження чи ні», а фактично формат і майбутнє не лише курорту, але й міста загалом.

Усе вищевикладене, звісно – моя приватна думка, тому буду радий почути аргументовані думки в коментарях. Та все ж: що з такою ситуацією робити далі? На жаль, у будь-якому випадку без шокової терапії тут не обійдеться. Або все відбувається як «заплановано» і отримуємо усе вищесказане, або… Останнє слово за міською владою і громадою.

Леонардо, палкий прихильник Трускавця

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