1 грудня – Трускавець на межі змін

By  | 05.11.2017 | Filed under: Публікації

1 грудня 2017 р. у історії міста та курорту уже стане межею, за якою однозначно відбудуться кардинальні зміни. Оголошені наміри ПРАТ «Трускавецькурорт» про впровадження платного входу на бювет мінеральних вод (думаю, вказувати який бювет і який номер уже немає сенсу). Куди і в яку сторону відбудуться зміни – прогнозувати ніби і важко, та все ж певні прогнози можна спробувати зробити, на уже існуючому фактажі.

Ми добре знаємо, що економіка – дуже чутливий організм. Згадаймо лишень, як дії і навіть прості необдумані слова VIP-персон впливали на курси валют чи економічну поведінку цілого регіону. У даному випадку мова також йде про фундаментальні речі курорту, які здатні вплинути на те, яким буде надалі курорт в цілому і чи буде курорт взагалі. Так от, лишень наміри запровадити платний вхід на бювет уже принесли Трускавцю багато лиха. А саме – відтік відпочивальників на курорт. Про це можу судити по поведінці відвідувачів туристичних порталів у мережі Інтернет. Увага до курорту упала в рази. Оскільки досі співпрацюю з подібними проектами, можу констатувати, що зацікавленість нових потенційних відвідувачів курорту впала дуже суттєво. Це відчутно і по кількості відвідин розділу «Трускавець», і по телефонних дзвінках, і по коментарях на порталі та в соцмережах. Звісно, небагато людей призналися, що виключають Трускавець з поля зору через те, що «Нафтуся має бути платною».

Ну і ще таким тривожним дзвіночком, який лише підтверджує факт відтоку відпочивальників, є відміна швидкісного потягу на курорт.

Ще один цікавий туристичний інтернет-факт, який має стати тривожним сигналом і для Трускавця – це запровадження платного входу на бювет у Моршині. Перше цікаве спостереження – Моршин просто випав з інформаційного туристичного поля в Україні. Свого часу доводилось вести стрічку туристичних новин карпатського регіону. Так от, майже усі регіони час від часу продукують щось цікаве для туристів. Навіть Дрогобич і Стрий, яких донедавна не розглядали як туристичні центри – почали активно демонструвати свою туристичну приналежність. Щодо Моршина, то за останні 2 роки – жодної інформації. Звісно, це суб’єктивний показник, бо можливо там просто «не вміють» займатися промоушеном. Та все ж відповідь знаходжу в іншому цікавому факті. Якщо взяти до уваги пропозиції відпочинку у приватному секторі – Моршин продемонстрував повну деградацію. Для прикладу, станом на 5 листопада 2017 року заходжу в розділ Моршин на найпопулярніший у карпатському регіоні портал www.karpaty.info, і що ми бачимо серед пропозицій: їх є п’ять. Це в основному готелі, пансіонати і лишень одна садиба. Жодної квартири тощо. Мало того? така ж картина і на інших туристичних порталах. А тепер зайдемо у розділ Трускавець. Тут 17 пропозицій, з яких 11 належать до малого туристичного бізнесу (садиби, оселі, квартири, вілли тощо).

Так от, висновки і прогнози напрошуються самі. Запровадження платного входу на бювет мінеральних вод призведе … ні-ні, не до знищення курорту. Курорт буде, але який? Фактично відбудеться згортання курортної сфери у місті. Весь приватний чи правильніше зелений туризм просто стане нерентабельний. Відтак усі мешканці міста, які мали заробіток в цьому напрямку, просто залишаться без роботи. А цей факт по принципу карткового будинку призведе до різкого падіння прибутків у закладах торгівлі і громадського харчування. Ну і звісно це призведе до різкого падіння надходжень у міську казну. Як зразок – порожні зали торгівельного центру (з етичних міркувань не називаю) в районі верхнього бювету після його закриття. Та знову ж, довелося чути думки, що мовляв усі «приватні» відпочивальники просто переберуться у санаторії та готелі. Проте це також хибна думка, оскільки ситуація Трускавця дещо програшніша, ніж у курорту Моршин: поряд є потужний конкурент Східниця, тому левова частка відпочивальників просто перекочує туди. Тобто, залишиться курорт в межах закритих санаторних систем, які можливо і не дуже постраждають від цих необдуманих дій, але точно і не виграють, бо месидж про додатковий платіж за Нафтусю уже зачепив і їхню аудиторію. Наразі не спостерігаємо ніякої роз’яснювальної кампанії, тому можу прогнозувати, що уже навіть наступного року вони недорахуються відпочивальників.

Чи внормується ситуація після такої шокової терапії? Боюсь, що ні, і причиною цього знову ж конкурент Східниця. Для повернення у старе русло доведеться вкласти не один мільйон вічнозелених у потужні промокампанії. А з тим у Трускавці справа завжди кульгала.

Отож, як бачимо, на кону не просто «чи буде мати ПРАТ «Трускавецькурорт» додаткові надходження чи ні», а фактично формат і майбутнє не лише курорту, але й міста загалом.

Усе вищевикладене, звісно – моя приватна думка, тому буду радий почути аргументовані думки в коментарях. Та все ж: що з такою ситуацією робити далі? На жаль, у будь-якому випадку без шокової терапії тут не обійдеться. Або все відбувається як «заплановано» і отримуємо усе вищесказане, або… Останнє слово за міською владою і громадою.

Леонардо, палкий прихильник Трускавця

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  • Констант Світло-Саломатов

    перепрошую-ЛЮДИ. опечатка.

  • Констант Світло-Саломатов

    я у чомусь із вами Віра шановня погоджуюсь.ну давайте подивимось спочатку яко воно піде.просчупоємо так би мовити.чи треба це взагалі я про плату,ви знаєте -треба. гірше н повинно буть.а на рахунок диверсіі,нуууу,цікаво звісно.як не як наша влада місцева не підлітки,лбди з освітою,вже при посадах.мають голови щось знають більше за нас ,бо вони кермують ,і іїм із капітанськоі рубки видніше.я яко Трускавчанин вважаю що вони праві.але нам би мешканцям трохи би преференціі потрібні,а …а?. так чи ні?а. а відпочиваючи -поїдуть ітак,у нас тут файно -база моцна оздоровча і Схдниця -не конкурент,бо в них там диковато_-джунглі а ми-цивілізація-Трускавець. А автор статті таки де що правий.но.є велике НО…я за Східницю-вони -ліс.там глуш.там хіба переховуватись терористам файно.і лікарі специ і взагалі специ там не живуть,а добиратися кожен день по ухабах мало хто захоче. Трускавець-це Трускавець.Східниці до Трускавця-яко мені до Сатурна. ось це є правда.в них нічого там у тому лісі нема і не скоро
    буде.ні іч о г о. усім добробуту і здоровя бажаю я. хай щастить. тимайтеся,з повагою- КС2000. о5.11.2017р. 20 століття. .)

  • Vira

    Я думаю, що потрібно було на початок ввести символічну плату за воду в розмірі 2 грв за день без тих турнікетів ! Дохід весь мав йти в бюджет міста і за його рахунок приводити в належний стан територію біля бювету і в парку! А так як планується. гроші осядуть на рахунку однієі особи і капля виділиться тільки на місто! Контингент відпочивоючх суттєво зменшиться! Внутрішня диверсія !!!

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