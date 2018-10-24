1 листопада у Трускавці урочисто відкриється Міжнародний кінофестиваль

У курортному Трускавці з 1 по 4 листопада триватиме VII Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат». Як повідомив Президент фестивалю Олег Карпин, церемонія відкриття відбудеться 1 листопада (четвер) о 14.00 в трускавецькому Кінопалаці «Злата».

Першим фільмом, який задемонструють на «Короні Карпат», стане стрічка українського виробництва. Отже, відкриватиме фестиваль комедія «Герой мого часу» режисерки Тоні Ноябрьової. Це історія «маленької» людини, яка приїхала підкорювати столицю. Сповнений надії на краще життя Жорік починає боротьбу за місце під сонцем у бетонних джунглях мегаполісу. Майстерна операторська робота впорядковує хаос нетуристичних місць, а тонкий гумор режисерки згладжує гострі реалії столичного життя. Стрічка була визнана найкращим українським фільмом на Одеському кінофестивалі., а Тоня Ноябрьова отримала золотого Дюка за найкращу режисуру.

Взагалі перший день фестивалю пройде під супровід сміху, адже четвергова програма пропонує три комедії. Окрім «Героя мого часу» у «Златі» покажуть ще фільм «Ізі» (режисер Антоніо Маньяні, о 17.20) та «Шляхетні волоцюги» Олександра Березаня. Остання стрічка (комедійний бойовик) стала предметом скандалу ще до виходу на широкий екран. Як пам’ятаємо, звинувачення в адресу виробників фільму сипалися з різних сторін переважно щодо недотримання історичної об’єктивності про львівських батярів. Наскільки ці звинувачення мали під собою ґрунт, можна буде довідатися, переглянувши стрічку (01.11, 21.00).

Фестивальна п’ятниця (2 листопада) розпочнеться о 11.00 з аргентинського кіно (комедія/мелодрама «Я вийшла заміж за недоумка» режисера Хуана Таратуто).

Також в цей день (о 17.20) на прохання трускавчан та дрогобичан на фестивалі буде показана екранізація книги Кузьми Скрябіна “Місто, в якому не ходять гроші” (режисер Ганна Третяк). Головна героїня фільму Аліса переживає складний період у житті, вона в усьому розчарована і не розуміє, як жити далі. Одного дня в квартирі дівчина знаходить квиток на потяг. Аліса вирішує, що це знак і вирушає в таємничу подорож, щоб потрапити в «місто, в якому не ходять гроші».

Інші три фільми, які покажуть у п’ятницю в «Златі» в рамках кінофестивалю: «Припутні» (13.00), «Коли падають дерева» (15.00) та «Гірська жінка на війні» (21.00).

Досить насиченими будуть і два останні дні фестивалю (субота-неділя). У суботу окрім переглядів аргентинських та українських кінострічок знайдеться місце і на творчий вечір Ади Роговцевої та Катерини Степанкової, присвячений 90-літтю від Дня народження Костянтина Степанкова (помер в 2004 р.). До речі, вхід на цей творчий вечір, який носить назву «Мій Костя» і розпочнеться о 17.00, буде безкоштовним для всіх бажаючих.

Безкоштовним буде вхід і на недільний показ – 12.00, документальний фільм «Будинок Слово» Тараса Томенка.

Після встановлення бронзової плити на Алеї кінослави (13.30) VII Трускавецький Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат» завершиться нагородженням переможців та переглядом фільму, котрий здобуде Гран-прі.

Детальніше про цю найважливішу і наймасштабнішу кіноподію Західної України можна прочитати на офіційному сайті фестивалю www.koronakarpat.com.ua, а ми тим часом ще коротко зупинимось на інших нюансах заходу.

Дві конкурсні програми – національного кіно і короткого метру й «дипломних робіт» – привідкриють завісу національного кінематографу останніх двох років.

Тішить той факт, що нове покоління глядачів українського кіно явно зросло. В Україні стрімко розвивається виробництво якісного кіно, бюджет якого у 2018 році перевищив рекордну відмітку – 1 млрд гривень. Верховна Рада своїми законопроектами скасувала до 2023 року ПДВ для виробників українських фільмів та мито на ввезення обладнання для зйомок фільмів. Кінотеатри України почали збирати повні зали.

До творення фільмів, які увійшли до конкурсної програми національного кіно, окрім України, дотичні такі країни, як Польща, Франція, Італія Македонія, Ісландія. Наскільки ці країни доповнили своїм колоритом українські кінострічки, скажуть глядачі.

Обіцяє бути насиченою програма короткого метру й «дипломних робіт»: «Прощена неділя», режисер Олександр Кирієнко; «Звичайний ранок», режисер Кадім Тараcов; «На своїй землі», режисер Олександр Кирієнко; «Легенда про госпітальєрів», режисер Маркіян Мірошниченко; «Слово», режисер Ігор Висневський; «У полі», режисер Олександр Шкрабак; «Процес», режисер Анастасія Мехеда; «Запаморочення», режисер Юрій Катинський; «Кордон Віри», режисер Оксана Войтенко; «Випуск 97», режисер Павло Остріков; «Київська історія», режисер Михайло Маслобойщиков.

Життєвими, найближчими до реальності є документальні фільми: «Машина сновидінь», режисер Катя Олійник; «Проект дощу», режисер Олег Чорний; «Мій друг Дон Кіхот», режисер Станіслава Доронченко; «МІФ», режисери Леонід Кантер, Іван Ясний; «Будинок «Слово», режисер Тарас Томенко; «Луганський форпост», режисер Тарас Ткаченко.

Посольство Аргентинської Республіки вкотре демонструє на фестивалі сучасне аргентинське кіно: “Бетібу”, режисер Мігель Коан; “Я вийшла заміж за недоумка”, режисер Хуан Таратуто; мультиплікаційний фільм “Чарівний футбол”, режисер Хуан Хосе Кампанелла.

Серед цікавих заходів фестивалю – позаконкурсні програми: концерти та творчі зустрічі з провідними акторами України, творча зустріч в Спеціалізованій школі для дітей з порушенням опорно-рухового апарату м. Борислав.

Організатори фестивалю для книголюбів підготували книжкові новинки – книгу професора, Народного артиста України Бориса Савченка «Підводячи риску» та Андрія Кокотюхи на підтримку показу фільму “Червоний” і “Червоний без лінії фронту”.

Презентуватиметься благодійний проект “Кіно-коло” та проекти нових українських фільмів.

Кіномитці побувають на круглих столах, майстер-класах, ознайомляться із локаціями регіону.

На завершення зазначимо, що на www.koronakarpat.com.ua розміщена вся необхідна інформація про Міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», а усні довідки щодо фільмів можна отримати в касі Кінопалацу «Злата» (вул. Шевченка, 36). Там же можна і придбати квитки на перегляд фільмів.

Підготував Володимир Ключак

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