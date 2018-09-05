10 вересня 2018 року закінчується перехідний період одночасної дії старих і нових рахунків для сплати податків і зборів

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ звертає увагу платників податків, що у зв’язку із запровадженням Державною казначейською службою України (Казначейство) централізованої моделі виконання дохідної частини бюджетів, починаючи з 02 липня 2018 року діють нові рахунки, відкриті на балансі центрального апарату Казначейства (МФО 899998). Разом з тим, з метою запобігання втрат бюджету Казначейством було встановлено перехідний період, протягом якого залишалися активними і старі рахунки.

Граничний термін цього перехідного періоду закінчується 10.09.2018 року. Таким чином, починаючи з 11 вересня 2018 року кошти, які сплачуватимуться платниками податків на рахунки зі старими реквізитами не будуть зараховуватись до бюджетів, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

Інформацію щодо реквізитів рахунків можна отримати у Центрах обслуговування платників за місцем сплати податків, в органах ДФС, на субсайті територіальних органів ДФС у Львівській області у рубриці «Бюджетні рахунки» (http://lv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki), а також на офіційних веб-сторінках головних управлінь Державної казначейської служби України.

Одночасно нагадуємо, що при заповненні поля призначення платежу, необхідно дотримуватися вимог наказу Міністерства фінансів України від 12.08.2015 № 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», адже це впливає на своєчасність та повноту зарахування сплачених сум на інтегровані картки платників та дозволяє уникнути неправомірного боргу та штрафних санкцій.

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