17-річний водій вбив 75-річного дрогобичанина

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у середу, 21 грудня, о 17.45 в Дрогобичі на вул. Володимира Великого водій мікроавтобусу “Фольксваген Т4”, 1999 року народження, житель м. Дрогобич, скоїв наїзд на місцевого мешканця, 1941 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події. Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

В соцмережах появилася інформація, що юнак є сином впливових батьків, отже справу із вбивством дідуся потрібно взяти на контроль громадськості.

Трускавецький вісник

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