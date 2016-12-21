17-річний водій вбив 75-річного дрогобичанина

By  | 22.12.2016 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у середу, 21 грудня, о 17.45 в Дрогобичі на вул. Володимира Великого водій мікроавтобусу “Фольксваген Т4”, 1999 року народження, житель м. , скоїв наїзд на місцевого мешканця, 1941 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події. Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

В соцмережах появилася інформація, що юнак є сином впливових батьків, отже справу із вбивством дідуся потрібно взяти на контроль громадськості.

Трускавецький вісник

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