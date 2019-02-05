20-літня трускавчанка постраждала в ДТП в Дрогобичі

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталась 5 лютого близько 7.50 на вулиці Шептицького у місті Дрогобич. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Сітроен Немо», яким керував 33-річний місцевий мешканець ВАЗ-2109. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала 20-річна мешканка Трускавця, пасажирка «Лади». Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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