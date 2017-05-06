24 травня у Дрогобичі, Стебнику та Трускавці не буде води

24 травня з 02.00 у зв’язку з планово-ремонтними роботами на водогоні Гірне-Доброгостів та на водопровідній мережі Дрогобича і Стебника, буде припинено водопостачання Стебника та частини Дрогобича, що споживає воду з Гірнянського водозабору.

А саме: вул. Спортивна, вул. Трускавецька, вул. Війтівська Гора, вул. Бориславська та прилеглі вулиці, вул. Горішня Брама, вул. М. Грушевського, вул. Стрийська, вул. Вол. Великого, Будівельна, вул. Нафтовиків, майдан Ринок та прилеглі вулиці.

Вода не надходитиме й до Трускавця.

Відновлять водопостачання 25 травня з 10.00, – передає власкор IA ZIK з посиланням на речницю КП «Дрогобичводоканал» Лесю Ясюру.

ЗІК

Трускавецький вісник

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