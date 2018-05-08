№83277 33-й Конгрес Європейської асоціації урологів у Копенгагені

33-й Конгрес Європейської асоціації урологів 2018 у Копенгагені.

З 16 по 20 березня 2018 року в місті Копенгаген (Данія) відбувся Щорічний Конгрес Європейського Товариства Урологів (EAU 2018).

Даний захід зібрав фахівців в області урології з усього світу в кількості більше 8000 учасників.

Наукова програма заходів, які пройшли в рамках конгресу, як завжди була велика й охоплювала всі існуючі на сьогоднішній день напрямки в урології – Системна імунотерапія при інфекції сечових шляхів, Перспективні дослідження в галузі профілактики урологічних захворювань, метафілактика і профілактика сечокам’яної хвороби, Перспективні засоби імунотерапії при раку нирок і сечового міхура, роботичних операції в урології, малоінвазивні методи лікування аденоми простати.

Онлайн трансляції хірургічних втручань, що виконуються відомими фахівцями світового рівня привертали увагу і інтерес великого кола делегатів конгресу.

На виставці були представлені кращі новинки медичних технологій, включаючи хірургічне устатковання, витратних матеріалів з різних країн світу, що сприяють підвищенню якості надання медичної допомоги та якості життя дорослим і дітям на різних етапах лікування і реабілітації.

Справжньою сенсацією цьогорічної виставки стали нові дослідження з Китаю: китайські вчені та лікарі розробили систему штучного інтелекту, яка може діагностувати та ідентифікувати рак простати з точністю, як будь-який патологоанатом. Це дає змогу оптимізувати процес діагностики раку. У довгостроковій перспективі це може привести до автоматизованої або частково автоматизованої діагностики раку передміхурової залози.

Довідука – Рак передміхурової залози є найпоширенішим раком чоловічої статі, діагнози якого становить близько 1,1 мільйона чоловік у всьому світі. Підтвердження діагнозу зазвичай вимагає біопсії, які потім досліджуються патологоанатом. Зараз система штучного інтелекту, представлена на конгресі Європейської асоціації урологів у Копенгагені, показала аналогічний рівень точності патологоанатому людини. Крім того, програмне забезпечення може точно класифікувати рівень злоякісності раку, щоб виключити помилку, яка може закрастися в діагноз людини.

“Це не замінить патологоанатома людини”, – сказав дослідницький лідер Hongqian Guo (Наньцзін, Китай). “Нам ще потрібен досвідчений патологоанатом, який візьме на себе відповідальність за остаточний діагноз. Але система штучного інтелекту допоможе патологоанатомам краще, швидше діагностувати, а також усунути щоденні розбіжності у судженнях, які можуть з’являтися в оцінках людей».

Цьогоріч в Копенгагені Трускавець був представлений двома лікарями урологами з Трускавецької міської лікарні – це завідувач урологічного відділення, кандидат медичних наук Ігор Деркач та лікар уролог Петришин Ольга.

Юрій Яцків

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