4 роки та 1 місяць доведеться відсидіти за ґратами серійному крадієві

Дрогобицька місцева прокуратура довела у суді вину раніше судимого 31-річного місцевого мешканця, який у минулому році вчинив низку злочинів проти власності та обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.186 (грабіж), ч.2 ст.190 (шахрайство), ч.ч.2,3 ст.185 (крадіжка) КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Зокрема, зловмисник здійснив відкрите заволодіння чужим майном, сім крадіжок та одне заволодіння майном шляхом обману. Загальна сума збитків становила майже 22 тис грн. Предметом злочинних дій фігуранта ставали, переважно, мобільні телефони, електротовари, металеві предмети, акумуляторні батареї, гроші та інші цінності.

Чотири обвинувальні акти стосовно зловмисника прокуратура скерувала у Дрогобицький міськрайонний суд, який 07.05.2019 визнав лиходія винним та призначив покарання у вигляді 4 років та 1 місяця позбавлення волі. Обвинувачений свою вину визнав та покаявся.

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