5 популярних запитань про урядовий проект «Муніципальна няня»

З 2019 року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги новоспеченим батькам – «Муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям.

Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я зможе безповоротно щомісяця отримувати ще 1 626 гривень на відшкодування послуги няні – незалежно від того виходить мама на роботу чи залишається у декретній відпустці.

На це Уряд у Державному бюджеті заклав 500 мільйонів гривень. Цією безповоротною допомогою від Уряду зможуть скористатися 25 тисяч сімей.

Отже, 5 найбільш поширених у суспільстві запитань про муніципальну няню та відповіді на них.

1. Чи обов’язково мамі виходити на роботу, для того, щоб отримати компенсацію за послугу «Муніципальна няня»?

Незалежно від того виходить мама на роботу чи залишається у декретній відпустці, вона може укласти договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею та отримати додаткову допомогу на дитину.

2. Чи можуть родичі дитини – бабуся або дідусь – бути муніципальною нянею?

Можуть, обмежень немає. Потрібно лише зареєструватися або фізичною особою підприємцем або юридичною особою, яка надає послугу догляду за дітьми до 3-х років. Це особливо вигідно тим бабусям чи дідусям, яким не вистачає страхового стажу до пенсії.

3. Хто може найняти муніципальну няню?

Найняти муніципальну няню та укласти з нею договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років може один із батьків або опікунів дитини до трьох років. Достатньо обрати няню, укласти з нею офіційний договір, який не потребує нотаріального завірення, і подати документи у найближче управління соцзахисту.

Крім заяви про надання допомоги, потрібно додати копію договору з нянею, свідоцтво про народження дитини, копію сторінок паспорту мами або тата, підтверджуючі документи про оплату послуги няні (виписка з банківського рахунку, розрахункова квитанція тощо).

4. Чи може муніципальна няня мати декілька договорів?

Буває так, що сім’я наймає няню не на повний робочий день. У такому випадку муніципальна няня має змогу оформити два договори з різними сім’ями – одній допомагати до обіду, іншій – по обіді. Офіційне оформлення няні дасть змогу обом сім’ям отримувати від держави додатково 1 626 гривень до щомісячних 860 грн. виплат на дитину.

Або навпаки. У сім’ї двоє маленьких дітей і одна няня. У такому випадку є право у батьків оформити два договори з одною муніципальною нянею і отримувати додатково на кожну дитину 1 626 грн.

5. Яким має бути договір батьків з муніципальною нянею?

Укладання договорів регулюється Цивільним кодексом України. Стаття 639 цього документу говорить, що договір може бути укладений у будь-якій письмовій формі.

Розроблення та затвердження типової форми договору законодавством на сьогодні не передбачено. Тому документ може мати довільну форму. Головне, щоб в ньому була зазначена детальна інформація про послугу, яку надаватиме муніципальна няня.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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