650 ОТГ отримали від уряду 1,5 мільйони гектарів земель

Цьогоріч Уряд прийняв рішення передати об’єднаним територіальним громадам у власність державні землі сільськогосподарського призначення. Впродовж року 485 ОТГ отримали понад 950 тисяч гектарів, власником яких стала сільська/селищна рада. 22 грудня Уряд 2018 року виділив ще 500 тисяч гектарів. Таким чином 650 об’єднаних громад на сьогодні володіють вже 1,5 млн. гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Земельна децентралізація від Уряду дала право об’єднаним громадам вирішувати: здати в оренду агрохолдингам ці землі і отримані кошти, використати на розвиток території, або ж виділити селянам для ведення особистого сільського господарства.

Довідково: Стаття 121 Земельного кодексу України дає право на безоплатну приватизацію земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам для ведення садівництва (не більше 0,12 га), для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 га), для індивідуального дачного будівництва (не більше 0,10 га), для будівництва індивідуальних гаражів (не більше 0,0 га).

Тобто якщо людина не має оформлених на себе земель, вона має можливість скористатися своїм законним правом та отримати й приватизувати ділянку безкоштовно.

Таке ж право мають ті, кому у спадок дісталися неприватизовані землі. Скажімо дідусю чи бабусі сільською радою був виділений город, але документів на нього не було. То діти чи онуки, які ще не скористалися правом безкоштовної приватизації, мають можливість оформити землю на себе, не сплачуючи абсолютно нічого.

Цьогоріч також Держгеокадастр провів інвентаризацію сільськогосподарських земель в ОТГ, які були утворені в Україні до 2018 року. Створений спеціальний сайт https://otg.land.gov.ua/, на якому можна побачити яка земельна ділянка приватизована, а яка ще вільна. Це унеможливлює «втаємничення» інформації і дає змогу людям дізнатися достовірну інформацію про наявність в ОТГ земель.

І найголовніше – якщо раніше для оформлення права власності на землю сільськогосподарського призначення потрібно було їхати в область, тепер це можна зробити просто у селищній раді ОТГ. Уряд спростив цей процес, зробивши його максимально прозорим та доступним для людей.

Зроблено ще два важливі кроки для захисту прав селян

Вперше з часів української незалежності синхронізовано два ключових реєстри, які містять інформацію про власність на земельні ділянки в країні. Це Земельний кадастр та Реєстр речових прав.

В Україні за рік реєструється близько мільйона договорів оренди земельних паїв. І раніше це було поле для маніпуляцій з порушенням прав українських селян. Траплялися подвійні реєстрації, коли одну і ту саму земельну ділянку передавали декілька раз в оренду нечисті на руку підприємці. Державою виявлено біля 200 тисяч таких сумнівних операцій.

Тепер ці «чорні» схеми стали неможливими. Реєстри автоматично видають інформацію і не допускають більше жодних маніпуляцій з оформленням як права власності на землю, так і права на оренду паю.

Уряд розробив також антирейдерський закон, який вводить додаткові гарантії захисту прав українських селян – власників і землі, і нерухомості. Послуги нотаріусів будуть здешевлені, адже держава скасовує 1% псевдоподатку, а малозабезпечені та пенсіонери отримають пільги щодо сплати державного мита. Законопроект прийнятий в першому читанні і готується до розгляду в другому читанні.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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