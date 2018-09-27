72% ОТГ уже отримали сільгоспземлі від Уряду

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру підбила проміжні підсумки розпочатого Кабінетом Міністрів України у лютому процесу передачі державних сільгоспземель у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

Станом на 1 жовтня 2018 року, 479 об’єднаних територіальних громад отримали у комунальну власність землі сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів загальною площею понад 938,7 тис. гектарів.

Натепер повністю виконано план-графік передачі державних земель сільськогосподарського призначення у комунальну власність ОТГ у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Як відзначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, органи земельних ресурсів взяли на себе організацію робіт із оформлення земельних ділянок, а затрати на проведення інвентаризації компенсував Уряд. «Це якісна передача, в результаті якої ОТГ отримують належним чином оформлені земельні ділянки, із кадастровими номерами, чіткими межами, готові для прийняття на баланс, – відзначив він. – Зі свого боку, ми очікуємо ефективного розпорядження цим ресурсом органами місцевого самоврядування, і будемо моніторити реальне використання земель ОТГ, зокрема відслідковувати динаміку орендних ставок».

Всього до кінця 2018 року заплановано передачу сільгоспземель ще 183 об’єднаним територіальним громадам.

З детальними даними щодо передачі земель у власність ОТГ в розрізі областей можна ознайомитися на інфографіці.

Довідково. 31 січня Уряд схвалив розпорядження № 60-р щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві.

Держгеокадастр розпочав процес передачі земель з 1 лютого 2018 року. Протягом першого тижня 99% ОТГ зробили перший крок до отримання земель у власність, підписавши меморандуми з Держгеокадастром.

Для висвітлення стану передачі земель об’єднаним територіальним громадам створено спеціальний портал (otg.land.gov.ua) та для отримання оперативних консультацій з даного питання від фахівців Держгеокадастру запроваджено функціонування гарячої лінії (0 800 502 528).

Прес-служба Держгеокадастру

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