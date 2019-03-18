726 українських Героїв безкоштовно відпочили у трускавецькому дельфінарії

By  | 26.03.2019 | Filed under: Новини

Розважально-оздоровчий комплекс «Оскар» продовжує на безоплатній основі приймати у своїх стінах поранених військових, які проходять реабілітацію у курортному місті Трускавець Львівської області. Так, за минулий 2018 рік у дельфінарії відпочили 698 наших українських Героїв. А за три місяці цього року встигли переглянути виставу із дельфінами та морськими котиками уже 28 осіб.

Перезарядитися та вживу познайомитися з унікальними створіннями – дельфінами, наші захисники мають можливість в рамках співпраці з Центром медичної реабілітації та санаторного лікування «Трускавецький», де після бойових дій поранені Герої проходять лікування чи оздоровлення.

«Дельфінарій існує уже три роки і весь цей час наші двері завжди були відкриті перед військовослужбовцями. У період перебування там на Сході чимало хлопців отримали не лише поранення, деякі з них дістали психологічний стрес, а за кимось закріпився посттравматичний синдром. Тому сьогодні важливо допомогти військовим зняти ці симптоми, щоб вони перезарядилися позитивними емоціями, а дельфіни якраз цьому дуже добре сприяють», – зазначають в адміністрації «Оскара».

Додамо, що Розважально-оздоровчий комплекс «Оскар» з початку своєї діяльності активно займається благодійною діяльністю і тільки за останній рік прийняв понад дві тисячі осіб, серед яких не лише військові, але і їхні сім’ї, діти з прифронтових зон, переселенці, діти з вадами, сироти, інтернат-вихованці тощо.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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