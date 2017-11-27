77 призовників, які ухиляються від служби в армії, подано в розшук

Завершується призовна кампанія до лав Збройних Сил України. Як повідомив 27 листопада на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді начальник відділу з питань мобілізаційної та оборонної роботи ТМР Юрій Солян, на Дрогобиччині план призову виконано – з 55 запланованих призовників Дрогобицько-Бориславським ОРВК вже відправлено на службу в армію 54 осіб, у тому числі двох юнаків з Трускавця. Натомість по 77 особах, які ухиляються від призову, подано документи на розшук в органи поліції, повідомив посадовець.

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