Позаботься о своем сердце

Сердце – мотор нашего организма. Если оно начинает барахлить, считай, что нормальной жизни уже не будет. Поэтому лучше вовремя выявить какие-то неполадки с этим главным органом человека и начать лечение.

Об ультразвуковой диагностике сердца можно говорить много, но мы для читателей газеты «Карпаты» сделали только небольшую памятку. Больше об этой диагностической процедуре может Вам рассказать лечащий врач на приеме.

- УЗИ сердца – это неинвазивное обследование сердца с помощью ультразвуковых лучей, аналогическое обследованию внутренних органов (печени, почек и других), – рассказывает врач-эхокардиолог ГКК «Карпаты» Любомир Мисечко. – Обследование не является вредным, потому что при нем используется ультразвук, который безвредный в отличие от рентген-лучей при рентгенографии или компьютерной томографии. Поэтому данное обследование можно проводить без ограничений времени и очень часто, если это, конечно, нужно. С помощью УЗИ сердца мы можем определить размер сердца, камер, стенок, отверстий, проследить как работает клапанный аппарат, нет ли клапанной недостаточности, стенозов отверстий, можем определить силу сердечных сокращений. Также есть возможность определить, нет ли в сердце, в камерах каких-то образований – тромбов, доброкачественных или злокачественных опухолей.

- При каких заболеваниях нужно делать такое обследование, – спрашиваем врача.

- В первую очередь при врожденных пороках сердца, при приобретенных пороках, а также если в пациента стоят протезированные клапаны и нужно определить хорошо ли такой искусственный клапан работает, а потом уже можно при необходимости назначать антикогулянтную терапию. Также это обследование очень полезное при ревматических заболеваниях.

Несмотря на то, что такое обследование выглядит узкоспециализированным, все-таки необходимо, чтобы каждый человек хотя бы раз в жизни прошел его. Ведь проявления сердечно-сосудистой недостаточности (внешние признаки – одышка или отеки) проявляются, когда сердце уже тратит свою силу на треть, то есть когда фракция выброса падает на 20%. То есть, когда эти проявления уже есть, то человек может что-то предпринять, а если еще нет, то не предпринимает ничего. Но ведь сердце все равно страдает, хотя и внешних проявлений нет! Суть в том, что диагностировать проблемы с сердцем лучше на начальной стадии, и тогда уже с помощью медикаментов мы можем поддержать наше сердце.

Сделать УЗИ в санатории «Карпаты» можно в лечебно-диагностическом центре здравницы. Эта услуга не входит в стоимость путевки и оплачивается дополнительно.

Более подробно о диагностических и лечебных процедурах ЛДЦ ГКК «Карпаты» можно посмотреть на канале «Studio Карпати Трускавець» на YouTube.

Подготовил Владимир Ключак, газета «Карпаты»

Також читайте