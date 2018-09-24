92,3 млрд грн на забезпечення нової якості медичної допомоги в 2019 році

Уряд змінює систему охорони здоров’я, щоб кожен українець мав можливість отримати якісну і своєчасну медичну допомогу та доступне лікування. У 2019 році видатки на медицину буде збільшено до 92,3 млрд. грн.

1 млрд.грн. на доступне лікування хронічних захворювань

У 2017 році уряд запустив програму «Доступні ліки», за якою люди мають можливість отримати безкоштовно або з незначною доплатою понад 260 препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Отримати їх можна в кожній третій аптеці країни. Мільйони людей користуються програмою, що дає можливість лікувати ці небезпечні для життя хронічні захворювання. На даний час реалізовано 26,5 мільйонів рецептів. І в наступному році урядова програма продовжить працювати, на її фінансування в бюджеті-2019 передбачено 1 млрд.грн.

5,9 млрд.грн на безкоштовні ліки в лікарнях та вакцини

Вперше за багато років покращується ситуація з забезпеченням ліками та медичними засобами в лікарнях, які пацієнти мають отримувати безкоштовно. Уряд збільшив обсяг коштів на закупівлі ліків до 5,9 млрд.грн., а завдяки переходу на закупівлі через міжнародні організації вдалось подолати корупцію, що існувала в цій сфері. Було заощаджено до 39% державних коштів, що дало можливість придбати більше препаратів для забезпечення лікарень та лікування пацієнтів на стаціонарі. Зокрема, кількість ліків для лікування онкологічних захворювань вдалось закупити на 85% більше.

Вперше за сім останніх років країна повністю забезпечена вакцинами згідно національного календаря щеплень, що дозволить вберегти від небезпечних захворювань дітей та дорослих.

2 млрд.грн на безкоштовну діагностику

З цього року почались зміни на первинній ланці медичної допомоги – впроваджується нова система фінансування за принципом «гроші за пацієнтом». Люди обирають своїх лікарів, а держава платитиме саме тим медзакладам, де працюють лікарі, до яких людина звернулась за допомогою. Медичні заклади, які вже приєднались до реформи, отримали значно більше фінансування за новою системою, а лікарі, які в них працюють – вдвічі, а іноді й втричі більші зарплати. Сімейні лікарі зацікавлені в тому, щоб надавати якісну допомогу своїм пацієнтам.

Вже з другої половини 2019 року за направленням сімейного лікаря його пацієнти зможуть пройти безкоштовну діагностику – це найбільш необхідні дослідження та аналізи, наприклад, рентген, УЗД, ехо серця, мамографія. За направленням сімейного лікаря вони будуть для пацієнтів безкоштовними. На програму «Безкоштовна діагностика» уряд виділив 2 млрд.грн.

150 млн. грн. на нові кардіоцентри

Уряд продовжує розбудову мережі кардіоцентрів. За два роки було профінансовано закупівлю 26 ангіографів для оснащення кардіоцентрів. Ці центри працюють цілодобово без вихідних і в разі гострого інфаркту міокарду людина отримує допомогу в них безкоштовно (обстеження, стентування). Людина з інфарктом повинна потрапити в такий центр якнайшвидше, адже надання медичної допомоги в перші дві години після інфаркту зменшує смертність в чотири рази. Завдяки новим кардіоцентрам життя тисяч людей буде врятовано. Тому у 2019 році уряд також виділить кошти на закупівлю ще 13 ангіографів.

1 млрд. грн. на реформу екстреної допомоги

З наступного року уряд розпочинає реформу екстреної медичної допомоги, на що передбачено 1 млрд.грн. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нових «швидких» з новим обладнанням, створення сучасних диспетчерських, підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть додаткове навчання. Завдяки цьому будуть врятовані життя тисячам людей, які потребують допомоги в екстрених випадках.

Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України:

«Медицина – важлива сфера, яка знаходиться у важкому стані. Але ми не опустили руки і почали змінювати умови, в яких люди отримують нову якість послуг. Ще рік – і буде нова якість обслуговування людей.

В проект бюджету на наступний рік закладається фінансування цілої низки медичних ініціатив, які дозволять громадянину отримати безкоштовну діагностику і провести аналізи – за направленням сімейного лікаря. Серйозні зміни чекають ланку екстреної медицини – передусім з огляду на оснащення і збільшення зарплат лікарів».

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України

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