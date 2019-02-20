«А по тій Коляді

пробувайте в гаразді,

без турботи, без біди –

до нової Коляди!»

Різдвяна пора – це час добра, милосердя, злагоди та сімейного тепла, який щороку єднає християн різних конфесій в усіх куточках світу. Це дивовижні моменти любові й величі, в які ми славимо новонародженого Ісуса своїми щирими молитвами, міцною вірою та веселими колядками.

10 лютого о 18.00 в церкві святого Миколая відбувся ІV Міський фестиваль церковних хорів «У різдвяній родині колядує Трускавець», який спільною колядою об’єднав трускавецьких парафіян у велику християнську родину. Вже традиційно організаторами фестивалю виступили Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (отець-декан Петро Івасівка) та Релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха (керівник Роксолана Мартинюк). Участь в фестивалі взяло вісім хорів із трьох греко-католицьких парафій Трускавця, котрі впродовж кількох годин дійства своїми виступами дарували радість та різдвяне піднесення.

Участь у IV Трускавецькому міському фестивалі церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець» взяли:

- дитячий хор «Гармонія» церкви Покрови Пресвятої Богородиці (керівник Оксана Скочиляс),

- молодіжний камерний хор «Хвиля» церкви св. Миколая (керівник Роксолана Мартинюк),

- дитячий хор церкви св. пророка Іллі (керівник Уляна Костецька),

- хор «Brio» церкви Покрови Пресвятої Богородиці (керівник Марта Зарицька),

- хор «Благовість» церкви Покрови Пресвятої Богородиці (керівник Оксана Скочиляс),

- хор церкви св. Миколая (керівник Лідія Данило),

- хор «Осанна» церкви св. Миколая (керівник Роксолана Мартинюк),

- хор церкви св. пророка. Іллі (керівник Мар`яна Кравчук).

Розпочався фестиваль з невеликого флешмобу у виконанні всіх хорів. Учасники по черзі співали фразу «З нами Бог», котра наприкінці імпровізації звучала спільною молитвою і стала офіційним відкриттям фестивалю.

Приємно, що незмінною залишилася підтримка з боку отців греко-католицьких парафій, котрі своєю присутністю та добрим словом благословили дійство й стали приємною опорою для всіх учасників фестивалю.

Завершився вечір спільним виконанням колядки «Бог ся рождає» у виконанні всіх хорів та присутніх трускавчан.

Марта Мартинюк, учасниця фестивалю,

фото Ірини Бердаль-Шевчик

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