«А по тій Коляді
пробувайте в гаразді,
без турботи, без біди –
до нової Коляди!»
Різдвяна пора – це час добра, милосердя, злагоди та сімейного тепла, який щороку єднає християн різних конфесій в усіх куточках світу. Це дивовижні моменти любові й величі, в які ми славимо новонародженого Ісуса своїми щирими молитвами, міцною вірою та веселими колядками.
10 лютого о 18.00 в церкві святого Миколая відбувся ІV Міський фестиваль церковних хорів «У різдвяній родині колядує Трускавець», який спільною колядою об’єднав трускавецьких парафіян у велику християнську родину. Вже традиційно організаторами фестивалю виступили Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ (отець-декан Петро Івасівка) та Релігійно-просвітницький центр імені отця Івана Валюха (керівник Роксолана Мартинюк). Участь в фестивалі взяло вісім хорів із трьох греко-католицьких парафій Трускавця, котрі впродовж кількох годин дійства своїми виступами дарували радість та різдвяне піднесення.
Участь у IV Трускавецькому міському фестивалі церковних хорових колективів «У різдвяній родині колядує Трускавець» взяли:
- дитячий хор «Гармонія» церкви Покрови Пресвятої Богородиці (керівник Оксана Скочиляс),
- молодіжний камерний хор «Хвиля» церкви св. Миколая (керівник Роксолана Мартинюк),
- дитячий хор церкви св. пророка Іллі (керівник Уляна Костецька),
- хор «Brio» церкви Покрови Пресвятої Богородиці (керівник Марта Зарицька),
- хор «Благовість» церкви Покрови Пресвятої Богородиці (керівник Оксана Скочиляс),
- хор церкви св. Миколая (керівник Лідія Данило),
- хор «Осанна» церкви св. Миколая (керівник Роксолана Мартинюк),
- хор церкви св. пророка. Іллі (керівник Мар`яна Кравчук).
Розпочався фестиваль з невеликого флешмобу у виконанні всіх хорів. Учасники по черзі співали фразу «З нами Бог», котра наприкінці імпровізації звучала спільною молитвою і стала офіційним відкриттям фестивалю.
Приємно, що незмінною залишилася підтримка з боку отців греко-католицьких парафій, котрі своєю присутністю та добрим словом благословили дійство й стали приємною опорою для всіх учасників фестивалю.
Завершився вечір спільним виконанням колядки «Бог ся рождає» у виконанні всіх хорів та присутніх трускавчан.
Марта Мартинюк, учасниця фестивалю,
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