А що у ваших аптечках?

- Промийте рану! – кричав хтось у маршрутці.

- Та що там тої рани, – скептично зауважив водій. – Там ж навіть не видно.

- Дайте аптечку, будь ласка, – кажу я, і вмить перехоплюю здивований погляд водія. Відмахується на моє прохання фразою «зараз-зараз» і метушиться довкола розкиданих у салоні грошей. «Дайте аптечку!» – повторила я ще раз без зайвої ввічливості… І знову той самий погляд, однак водій вже зрозумів, що аптечку доведеться дати.

Минає хвилина і ми вже розкриваємо оте, що ми до цього моменту називали аптечкою. Перше, що вразило, це її зовнішній вигляд – якась незрозуміла брудна потовчена коробка, ну але ж в цьому випадку зовнішність точно не головне. Водій відкриває її з коментарем: «Нууу, я не знаю, що тут є…» Як це взагалі можливо?! Можливо. Усі флакони в аптеці були із затертими етикетками, до того ж більшість – порожні, лише в одному булькалась якась рідина. Ну ми і подумали, що то перекис. Вирішили, що треба все-таки перевірити нашу здогадку перед тим як обробляти рану. І це було правильне рішення – то був аж ніяк не перекис. Якась дівчина попросила аптечку у іншого учасника ДТП, так той усміхнувся на всі 32 і розвів руками. Уявіть, далекобійник їздить без аптечки! Рану ми так і не промили, дочекались швидкої.

Ця ситуація мене вразила і роздратувала. Ну нехай водій, який їздить власним авто не дбає про свою безпеку, але ж як так може вчиняти водій громадського транспорту? Як перевізник може бути таким безвідповідальним?! Порожні флакони, пожовклий відкритий бинт, протерміновані таблетки – це може комусь допомогти за потреби? А де решта медичних засобів, котрі мусять бути в автомобільній аптечці? Використали, забули покласти, чи просто не знаєте що там має бути? Мушу нагадати http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0467-98 , почитайте, шановні перевізники.

І ще одне: а хто взагалі перевіряє наявність аптечки чи тим більше її вміст? Цікаво, правда ж?)

Мар’яна Галькович

Трускавецький вісник

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