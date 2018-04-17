А що ви знаєте про гроші?

Що таке гроші? Всі ніби розуміють це поняття, але отак чітко і правильно дати визначення надзвичайно важко. А які знання про сутність грошей та які практичні навики ми маємо, розпоряджаючись власними грошима? Чи хтось отримував спеціальну освіту як керувати власними грошима? Здавалось би, це досить прості запитання, але на них нема простих відповідей.

Що ми знаємо про гроші? Та лише те, чому нас навчили власні батьки, та трохи власної практики. Як ми поводимось із грошима? Та в основному так, як це було нам закладено в родині. І це в основному обороти з готівкою.

Наші стосунки з страховими компаніями в основному починаються і закінчуються купуванням автоцивілки, і то лише тому, що так вимагають у поліції.

А що таке цінні папери, і що з ними робити? Хто ними користується?

Кредити, депозити. Як правильно і з вигодою для себе користуватись банківськими послугами?

Податки і пільги. Як законно користуватися і отримувати знижки на оподаткування?

А хто знає, що таке криптовалюта, біткоїни? Як це працює?

Мабуть, більшість людей ці питання заганяють у глухий кут, але ці всі поняття теж гроші. А це говорить про те, що в нас ніколи не було грамотних уроків з фінансової грамотності.

В суботу, 14 квітня, в URBAN-бібліотеці Трускавця відбувся один такий тренінг «Фінансова грамотність: від збереження до примноження». Тренери-консультанти Руслан Томенчук та Василь Мороз говорили про грамотний захист персональних даних щодо своїх фінансів, навіть невеликих, тих, що ми отримуємо на свої зарплатні картки.

Виконали ряд вправ щодо планування цілей. І гроші як інструмент досягнення цілей? Розібрали бюджет середньостатистичної сім’ї, видатки і можливі шляхи заощадження, проаналізували які робляться класичні помилки. І щоб краще було зрозуміло, трохи заглибились в історію, звідки взялися пенсії і податки.

Було надзвичайно цікаво. Тішить те, що на захід прийшло багато молодих людей. Адже старші люди вважають, що про гроші нема що їм вчитися, все давно відомо, а от молодь, дивлячись на своїх обмежених в ресурсах батьків, починає розуміти, що потрібно якось не так поводитись з грошима, і якось міняти свої стосунки з грошима.

У читальному залі URBAN-бібліотеки Трускавця є журнал «Гроші» та декілька цікавих книг, які здатні міняти ваші уявлення про гроші, навчити бути більш фінансово грамотними людьми.

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки м. Трускавця

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