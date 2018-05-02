А ти підписав декларацію?

Вже місяць в Україні триває кампанія з обрання лікаря. Люди вибирають лікарів, яким довіряють, та підписують з ними декларації на обслуговування.

Помаленьку цей процес проходить і в Трускавці. Як повідомив заступник головного лікаря КП «Трускавецька міська лікарня» Руслан Пономаренко, станом на 3 травня (9 год. ранку) декларацію підписало 2 744 осіб, що становить близько 13,5% від всіх мешканців Трускавця (20 261 чол.).

Вікова статистика підписантів є такою:

- 0-6 років – 211 декларацій,

- 6-19 рр. – 386,

- 20-39 рр. – 689,

- 40-64 – 927,

- старше 65 років – 531 декларація.

Кожен пацієнт обирає особисто, з ким йому підписувати декларацію, а за дітей до 14 років вирішують батьки. Якщо декларацію підписано з лікарем-педіатром, то термін її дії завершиться, коли дитині виповниться 18 років. Тоді ця молода людина, котра вступила в доросле життя, зможе самостійно обрати собі сімейного лікаря. Якщо ж декларацію підписують дорослі, то діє вона безстроково або ж до моменту її розірвання/ануляції з тих чи інших причин. Пацієнт має право розірвати угоду з лікарем, якщо його щось не задовольняє в обслуговуванні, і підписати нову декларацію з іншим лікарем.

У Трускавці кампанія з обрання лікаря проходить за підтримки всіх засобів масової інформації. Так, ряд публікацій про цю складову медичної реформи розміщено на «Трускавецькому віснику» та інших Інтернет-ресурсах, міське радіо (КП «Редакція міського радіомовлення») виготовило передачу «Обираємо сімейного лікаря», а відеоресурси «Джерела Трускавця» та «Трускавець Онлайн» підготували цікаві та змістовні фільми на цю тематику.

Адміністрація КП «Трускавецька міська лікарня» теж активізує свої зусилля, щоб просвітницька робота серед населення дала свої результати. Як повідомив головний лікар трускавецької лікарні Ігор Стасик, вже виготовлені інформаційні плакати, які ознайомлюють мешканців зі списком сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів, з якими можна укладати декларації на обслуговування.

А ось кілька нюансів, які потрібно знати пацієнтам:

- Ви можете обрати будь-якого лікаря, незалежно від Вашої прописки чи місця проживання,

- не варто надто довго зволікати з вибором, адже хороші спеціалісти швидко наберуть собі пацієнтів,

- жодних коштів за підписання декларації сплачувати не потрібно,

- якщо людина фізично не може завітати до лікаря, щоб підписати з ним декларацію, це може зробити її законний представник,

- декларація з лікарем має бути заповнена в електронному вигляді уповноваженим працівником мед закладу, і лише після цього вона роздруковується і Ви підписуєте її,

- виклик додому входить до переліку послуг Вашого лікаря,

- медзаклади будуть отримувати фінансування одночасно і за пацієнтів, які підпишуть декларації з лікарями, що у них працюють, і за пацієнтів, які були закріплені за ними раніше,

Отже, не зволікаємо та підписуємо декларації зі своїм лікарем! В Трускавецькій міській лікарні готові надати всю додаткову інформацію з цього питання.

Підготував Володимир Ключак

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