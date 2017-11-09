А ви знайомі зі своїми дітьми?

«Давайте познайомимося!» – з цих слів традиційно розпочинається будь-яка перша зустріч у новій групі людей. Особливо важливо це для тих, з кого пізніше має сформуватися колектив. Так і у нас, у тренінгово-розвиваючій програмі «Досягаємо успіху», традиційно звучать ці слова. І цей рік не виняток.

Чому етап знайомства такий важливий? Поглянемо як все відбувається…

Після кількох веселих вправ та ігор, які дозволяють усім зняти напругу, вивчити імена один одного, освоїтися у новому середовищі і прибрати деякі комунікативні бар’єри, хвилювання, ми починаємо знайомитися більш детально.

Тут в хід іде все – від власних візитівок та гербів, розповідей про свої захоплення та уподобання, до художньо оформлених презентацій своїх сильних сторін та тих, які хотілося у собі ще сформувати чи розвинути; рис характеру, які допомагають чи заважають жити, працювати, навчатися, спілкуватися. Цікаво проходять «купівля», «продаж», «обмін» вмінь і навичок, досягнень, які хотілося б мати у себе і від чого можна звільнитися, чого позбутися.

Далі додаємо різноманітні асоціації себе, розповіді про себе від імені улюблених речей, людей, явищ природи», асоціативні малюнки, пейзажі, предмети. Через деяких час співпраці в одній групі, починаємо асоціювати з образами один одного.

Самопрезентації, прес-конференції, «тематичні виступи на телебаченні», відео для блогу, інтерв’ю один у одного, оголошення, резюме, творчі автопортрети та інше допомагають, крім знайомства, набути ще і різноманітних навиків.

Для кожної групи учасників, вікової категорії і рівня їх готовності, такі завдання різні. Та усі вони допомагають не тільки познайомитися один з одним, а й кожному пізнати, зрозуміти себе. Або хоча б замислитися над питаннями про себе, свій характер, власні вміння, бажання, мрії та багато іншого.

Пізнання – шлях до усвідомлення, розуміння. А значить і до самомотивації змінюватися, розвиватися, навчатися, діяти. Головне – направити цей процес у правильному напрямку.

Разом з цим, новий підхід, різноманітні ситуації, ролі і завдання допомагають розвивати творче та асоціативне мислення, ораторську майстерність, впевненість у собі.

Позитивний і доброзичливий клімат у групі під час виконання завдань додає натхнення, енергії, бажання удосконалюватися, змінюватися на краще.

У цій роботі є одне дуже важливе слово, яке ми постійно використовуємо. Це питання «ЧОМУ?» («Для чого?», «З якою метою?»). Проговорюю їх для учасників дуже часто. А потім вони вже і самі звикають у свої відповіді, коментарі чи рекомендації вставляти пояснення «ТОМУ ЩО…»

Необхідність обґрунтувати звертає увагу в глибину змісту чи процесу і заставляє кожного призупинитися і замислитися над тим, «що роблю, для чого, що в результаті хочу отримати?».

І дуже значимим тут є формулювання відповідей, проговорення їх вголос, у колі тих, хто так само навчається, розвивається і пізнає себе. Це все взаємно корисно.

Використовуючи інтерактивні форми знайомства у групі та пізнання себе, ми справді починаємо краще розуміти один одного, ставати ближче один до одного, розуміти мотивацію поведінки та вчинків, знаходити спільні теми для спілкування, спільної діяльності. Душа радіє, коли бачиш такі зміни і взаємодію учасників групи, а далі колективу, команди.

І на думку часто спадають інші колективи, в яких живе, навчається, тренується, спілкується хлопчина чи дівчина з нашої групи. Це сім’я, клас, секція, гурток тощо.

Чи знають їх там так само добре? Чи розуміють чому він чи вона саме так себе поводить, саме так реагує на ті чи інші слова, події? ЧОГО вони хочуть, до чого прагнуть і ЧОМУ вони хочуть саме ЦЬОГО?

Якщо «ТАК», то чудово! Значить у вас є таке ж взаєморозуміння і співпраця, як і в наших групах.

Якщо ж, щось «НЕ ТАК» у спілкуванні, розумінні – познайомтеся краще один з одним! Виділіть час на пізнання один одного! Це того варте!

Чим живе син чи донька, школярик, старшокласник, студент? Що за поверхневою байдужістю чи привітністю? Що любить? Чого хоче? До чого прагне? ЧОМУ?

Ігри, вправи, творчі завдання, які ми використовуємо на своїх заняттях, чудово підходять для будь-якого колективу як дітей, так і дорослих; як творчої, так і ділової сфери. Їх ефективно можна використовувати у класі, творчій студії, гуртку, секції, виділяючи по 5-15 хвилин заняття.

І, звичайно, можливо і дуже потрібно використовувати все це і у сім’ї! Як розваги, як спілкування, як змістовне і веселе проведення часу у вихідний день вдома, на природі, чи у дорозі.

Це можна зробити просто розмовляючи з дитиною, а можна – граючись, як цікавий і веселий варіант спілкування. Можна з маленькими, а можна і з дорослими, вибираючи відповідні завдання.

Якщо ви цього ще не робили, то спочатку буде дивно і незвично. Але головне – правильний підхід, створення відповідної ситуації і вірна мотивація з обох сторін. (Про це ми ще поговоримо у наступних публікаціях.)

У дітей будь-якого віку потрібно інвестувати не тільки гроші. Їм потрібен ваш час, увага, повага, зацікавленість їхнім життям, бажаннями.

Використовуйте кожну хвилину, щоб краще знати один одного! Знати і розуміти!

А якщо потрібна допомога, методичні матеріали чи практичні навики – звертайтеся, пишіть листом чи у коментарях, приходьте на тренінги та зустрічі! Завжди усім раді! Досягаємо успіху разом!!!

З повагою, Тетяна Доценко, Центр успіху та розвитку особистості, Тренігова програма «Досягаємо успіху», 096-83-907-93, м. Трускавець

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