Або Трускавецька міська рада на своєму пленарному засіданні 26 вересня прийме інвестиційну програму водоканалу, згідно якої зобов’яжеться частково компенсовувати вартість послуги водопостачання для мешканців, або ж з часом знову прийдеться піднімати тариф на воду для населення у Трускавці. Про це стало зрозуміло після виступу генерального директора ТзОВ «Трускавецький водоканал» Віктора Марченка на черговому засіданні виконавчого комітету ТМР, яке пройшло сьогодні, 30 серпня.

Питання «Про поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води», яке Віктор Марченко доповідав на виконкомі, практично не має стосунку до теми підвищення тарифів. Це технічне питання, в якому мова йде зокрема про втрати води, які з 28% згідно минулого рішення зараз піднято до 41%. Тема тарифу виплила після запитання члена виконкому Олександра Грищенка щодо аудиту водоканалу та інвестиційної програми його розвитку. Віктор Марченко відносно аудиту зауважив, що «це питання не до мене, бо сам себе я перевіряти не буду», а от щодо інвестиційної програми зазначив, то вона готується і буде подана на сесію, яка пройде у вересні. До слова, сесія відбудеться 26 вересня, в середу, оскільки 25 вересня до Трускавця приїжджає група польських журналістів (96 осіб), а 27 вересня – велике християнське свято Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста Господнього. Тож власне поміж цими двома датами депутати обговорюватимуть чи доцільно дотувати водоканал, щоб той не піднімав тариф для населення.

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський висловив сумнів, що депутати з радістю погодяться на це та обома руками проголосують «за». Це питання вже не раз обговорювалося, і депутати не дають згоди на таке, зазначає мер. Але Віктор Марченко впевнений, що це один з шляхів утримання підприємства на плаву і водночас недопущення соціальної напруги, яка могла б виникнути в зв`язку з черговим підняттям тарифів на водопостачання та водовідведення. Звісно, тут ми подаємо не пряму мову учасників дискусії, а більш прямолінійну інтерпретацію почутого на виконкомі від цих двох досвідчених політиків та господарників.

Ще одна тема, яка була досить цікавою на засіданні виконкому 30 серпня – затвердження результатів конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця. Цілком прогнозовано конкурс виграла стрийська фірма ДП «Комунальник +» ТзОВ «Комунальник-1». З нею пропонується укласти угоду терміном на 10 років – міський голова дав відповідні роз`яснення, чому саме на такий термін, а не, скажімо, на 3 чи 5 років.

Дискусію викликало запитання члена виконкому, секретаря Трускавецької міської ради Наталії Пономаренко щодо рідких відходів, які занечищують і територію біля сміттєвих майданчиків, і вулиці міста. Виявляється, рідина під тиском пресу все одно мусить кудись витікати, адже сміттєвоз – це не басейн. Але проблема загострюється виключно в літньо-осінній період, коли сміття не вбирає повністю всю наявну рідину. Задля зменшення витоків смердючої рідини вирішено звернутися до санаторіїв міста та «Комунальника +», щоб харчові відходи транспортувати окремими машинами після складування їх в окремі контейнери. Невідомо, наскільки це може бути реальним на практиці, проте інший тип відходів – пластик – вже з вересня можна буде кидати в окремі контейнери. Вони будуть оранжевого кольору і дозволять зменшити перевантаження звичайних контейнерів.

Засідання виконкому розпочалося з ряду «фінансових» питань, які доповідав начальник фінуправління ТМР Микола Федоричак. Цих кілька питань стосувалися затвердження обсягу ряду субвенцій з обласного бюджету, зокрема на освіту для фінансування проекту «Пізнання через діалог», на соціальний захист та соціальне забезпечення, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (т.зв. інклюзивна освіта).

На суму 500 тисяч гривень зросте субвенція з області на ремонт доріг у Трускавці – ці кошти підуть на продовження реконструкції вулиці Помірецької, середня частина якої зараз в досить непривабливому стані.

Цікавою було і одне з «земельних» питань, а саме щодо звернення ПрАТ «Трускавецькурорт» щодо надання дозволу на розроблення детального плану території по вул. Біласа, 4 та вул. Біласа, 6. Це дві вілли («Марія» та «Христина»), які вже тривалий час не використовуються за прямим призначенням. ПрАТ хоче змінити цільове призначення землі, щоб замість вілл ці об’єкти функціонували в іншій іпостасі. Члени виконкому одноголосно пішли назустріч цьому бюджетоутворюючому підприємству.

Завідувач відділу культури ТМР Тетяна Татомир озвучила проект рішення виконкому щодо затвердження тарифів на нововведені платні послуги двох музеїв міста. Нова послуга – це весільна процедура (урочиста реєстрація шлюбу). Хто захоче проводити її в Художньому музеї Михайла Біласа, той заплатить 900 гривень, а хто в музеї історії міста-курорту – 500 грн. Екскурсія музеєм коштуватиме тепер 60 грн, натомість оглядини «Повстанської криївки» обійдуться в 30 грн.

На виконкомі було присвоєно ряд поштових адрес, а також погоджено тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії ТзОВ «Бориславтепло» у розмірі 1450 грн з ПДВ (середній тариф в цій галузі – 1823,66 грн). Це підприємство реалізовує теплову енергію для військового санаторію.

Про роботу із зверненнями громадян доповіла керуюча справами виконкому Олена Петранич. Кількість звернень мешканців зменшилася – з 1045 в І півріччі 2017 до 778 в І півріччі 2018. На це є ряд об’єктивних причин, для прикладу, зараз вже нема звернень щодо дозволів на встановлення індивідуального опалення, поменшало звернень і щодо ЖКГ чи вуличної торгівлі. Зате кількість звернень з питань соціального захисту зросла, що в мерії пов`язують із втратою рядом мешканців чи сімей права на субсидії. Не стомлюються окремі трускавчани турбувати вищестоящі органи, як то Адміністрацію Президента, ВРУ, Кабмін, думаючи, що там їхні питання вирішать швидше та ефективніше.

Приємним моментом засідання виконкому стало вручення ключів від однокімнатних квартир двом трускавчанам з категорії дітей-сиріт. Богдан та Ліліана стали щасливими власниками житла (46 та 48 кв.м. відповідно) в одній з новобудов на вул. Стуса.

Виконком також розглянув ряд інших питань. Рішення виконкому, прийняті 30 серпня, будуть опубліковані на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради.

Володимир Ключак

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