Афіша до Дня міста (програма святкувань на 15-17 червня)

Продається земельна ділянка з житловим будинком в м. Трускавець по вул. Бориславська (пл. 10 сот.). Земельна ділянка розташована в зоні багатоповерхової квартирної житлової та громадської забудови. Цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Поруч з житловим цегляним будинком (заг. пл. 145 кв.м.) розташований цегляний гараж на 2 автомобіля. Територія [...]
Комунальне підприємство «Парк курортний» проводить набір на роботу працівників наступних професій: садівники, робітники з благоустрою, двірники. Середня зарплата 4000-6000 грн. Тел. (03247) 5-46-14. *** Готельно-курортний комплекс «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) запрошує на роботу кухаря, офіціанта та медичну сестру з дієтичного харчування. Тел. для довідок: (03247) 6-21-22 (відділ кадрів). Також читайтеПродається земельна ділянка з [...]
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