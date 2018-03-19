Афіша (відкриття інсталяції “Великодній кошик”)

СПА-центр «П`ятий океан» (м. Трускавець, вул. Д. Галицького, 2) запрошує на роботу медсестер та масажиста. Нові вакансії пов’язані зі стартом в «П`ятому океані» нової оздоровчої програми з детоксикацією та схудненням. Телефони для довідок: (03247) 6-55-53, 068-955-97-95. Також читайтеВеликдень у Трускавці (афіша) (0)В червні у Трускавці пройде Чемпіонат України зі стронгмену (афіша) (0)Запрошуємо на виставу “Дрогобицька [...]