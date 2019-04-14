Акція з нагоди Дня дитини

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги спільно із Дрогобицькою громадською організацією «Спілка Української Молоді» у рамках відзначення Дня дитини ініціює проведення Дня відкритих дверей.

Соціальними партнерами цієї акції, зокрема, будуть: Трускавецьке відділення Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, Трускавецький міський суд, Дрогобицький МРВ з питань пробації (м. Трускавець) філії Державної установи «Центр пробації» у Львівській області, служба у справах дітей Трускавецької міської ради, Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ сім’ї, дітей та молоді Трускавецької міської ради.

Планується, що у рамках цього заходу учні, відібрані за анкетами, матимуть змогу побувати у цих правоохоронних та соціальних інституціях, а також у приміщенні бюро правової допомоги. Вони зможуть поспілкуватися із працівниками цих установ та отримати відповіді на свої запитання.

Важливим є і те, що згодом учасники цього заходу матимуть можливість брати участь у міні-проектах, які організовуватимуть для них працівники Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Для того, щоб взяти участь та бути відібраним, необхідно заповнити коротку анкету за посиланням, що зазначено нижче. Це можна зробити, зайшовши на сторінку Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а згодом за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1mT-SylLULS7qYBh4Yj0E4b51mRtLu3OIyA6qt0MuJRk/edit

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