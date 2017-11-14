АКТУАЛЬНО – ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Реформа в дії

Виплата та призначення пенсій особам, які працюють на спецпосадах.

З 1 жовтня 2017 року пенсії пенсіонерам, які працюють на посадах державної служби, визначених Законом України від 10 грудня 2015 року № 889VIII “Про державну службу”, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Пенсійне забезпечення працівників засобів масової інформації здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов’язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не раніше ніж за п’ять років до досягнення чоловіками  60 років, жінками  55 років, за наявності страхового стажу не менше 25 років  для чоловіків і не менше 20 років  для жінок”.

Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, народних депутатів, працівників дипломатичної служби здійснюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Особам, пенсії яким призначені відповідно до законів України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про державну службу”, “Про Національний банк України”, “Про дипломатичну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про прокуратуру”, “Про статус народного депутата України”, “Про судоустрій і статус суддів”, “Про судову експертизу”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, розмір яких з урахуванням перерахунку з 01.10.2017 розрахований за нормами Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” , буде більший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ. Особи, пенсію яким переведено на пенсію на умовах Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду України для переведення на пенсію за нормами спеціальних

законів із встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення, з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така заява.

Особам з інвалідністю І та ІІ групи, особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи та учасникам бойових дій виплачується пенсія за тим законом, за яким призначена, незалежно від дати її призначення та посади, яку обіймає особа.

Збережено право виходу на пенсію за віком на пільгових умовах

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

1) особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики

2) особи з інвалідністю по зору I групи  сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи

3) жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку

4) військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, виконанням інтернаціонального обов’язку чи безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 20 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 12 та 13 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки, яким надано статус особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до абзаців шостого і сьомого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону, а також абзацу восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону з числа членів сімей резервістів і військовозобов’язаних,  після досягнення чоловіками 55 років, жінками  50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

З 01 жовтня 2017 року право на пенсію за вислугу років мають:

артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років за переліком та у порядку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Особам, які:

- станом на 01.04.2015 мали 25 років стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугу років – пенсія за вислугу призначається незалежно від віку та при звільненні з роботи за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років;

- станом на 01.01.2016 мали 25 років 6 місяців стажу , що дає право на призначення пенсії за вислугу років – пенсія за вислугу призначається незалежно від віку та при звільненні з роботи за спеціальністю, що дає право на пенсію за вислугу років.

З 1 жовтня 2017 року при призначенні та перерахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, збільшений на 79 гривень – 1452,00 грн.

Заступник начальника Дрогобицького

об’єднаного управління Пенсійного фонду

України Львівської області

Каніна Руслана

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