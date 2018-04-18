АКТУАЛЬНО – ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі — Закон 2148) внесено зміни до статті 59 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон).

Зокрема, з урахуванням вказаних змін починаючи з 1 жовтня 2017 року особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, пенсію по інвалідності обчислюють відповідно до цього Закону або за бажанням таких осіб — із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Відповідно до постанови від 15.11.2017 №851 «Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Постанова 851), Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1210 (далі — Постанова 1210). Ця постанова застосовується з 1 жовтня 2017 року.

Постановою 851 встановлено порядок обчислення пенсій особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби та внаслідок цього стали особами з інвалідністю. Крім того, визначено формулу, за якою така пенсія обчислюється в разі виявлення особою бажання проводити її розрахунок, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Пенсію обчислюють за такою формулою:

П = Зс x Кзс x Кв / 100% , де:

П — розмір пенсії;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески (визначається як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки);

Кзс — середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії;

Кв — розмір відшкодування фактичних збитків (у відсотках).

Середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії (Кзс), визначається за формулою:

Кзс = Зп(min) x 5 / Зc1, де:

Зп(min) — розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року;

Зс1 — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує відповідному року.

Розмір відшкодування фактичних збитків (Кв) визначається як відсоток втрати працездатності, визначений органами медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Крім того, Постановою 851 внесено зміну до пункту 11 Постанови 1210, за якою гарантовано мінімальний розмір пенсії учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

Отже, починаючи з 1 жовтня 2017 року мінімальний розмір пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї становить:

І група інвалідності – 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

ІІ група інвалідності – 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

ІІІ група інвалідності – 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У разі зміни розміру мінімальної заробітної плати здійснюється перерахунок зазначених пенсій виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Начальник Трускавецького відділу

обслуговування громадян (сервісного центру)

Руслана Каніна

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