Альберт Салтыков: «Трускавец я назвал бы украинским Лас-Вегасом»

Заслуженный артист Украины Альберт Салтыков – частый гость в Трускавце, о чем можно судить по его афишам. Приятно, что в наш город-курорт приезжают разные знаменитости, артисты, политики, спортсмены. Они содействуют промоции Трускавца, за что им честь и хвала.

С Альбертом Салтыковым мы общаемся о творчестве, жизни, ценностях и войне. Разговор прошел 4 января в Трускавецком гостинично-курортном комплексе «Карпаты».

- Господин Альберт, перед Вами была карьера военного, юриста, политика, Вы были депутатом горсовета. Но Вы приняли решение ступить на тернистую путь певца, человека творчества. Почему?

- Да, Вы правы. Наверное, у каждого человека в душе есть что-то, чего мы бы хотели от жизни, но не всегда получается. Не у всех, конечно, но иногда приходит период, когда тебе удается, или появляется возможность воплотить в жизнь то, что есть у тебя в душе. У меня это вышло именно так.

У военных людей командировки, жизнь стабильная и обширная. Когда я уже стал бизнесменом, а потом политиком, я себе позволил заниматься музыкой, купил себе студию, собрал коллектив и так потихоньку-потихоньку начал этим заниматься – сначала как хобби, а потом это превратилось уже в постоянство, в мою жизнь.

- Это не только хобби, но и профессия, ведь Вы – Заслуженный артист Украины. Кстати, что для Вас значит это звание?

- Заслуженный – это значит заслужил. Каждый человек заслуживает большего, но то, что ты имеешь и то, что тебе дают на государственном уровне – этим надо гордиться, это гордость и причина идти дальше, вперед, добиваться еще большего, насколько это возможно. Показывать своим трудом, своими делами то, что ты можешь и тогда будет все нормально. Не надо говорить – вот, я написал песню или музыку и вот она такая красивая. Нет, пускай люди сами все увидят, услышат и оценят.

Когда твои песни становятся любимыми – вот это твоя работа для людей. А звания, регалии даются уже потом.

Иногда в шутку говорят, что звание «Заслуженный» – это мелочь, но эту мелочь нужно еще заслужить.

- Стихотворения, песни для человека творчества – это как дети. Есть ли у Вас песни более любимые, менее любимые? И какая песня Вам особенно нравится, является Вашей визитной карточкой?

- Тяжело сказать… Когда тебе пишут другие поэты, композиторы, то можешь выбрать одну, которая тебе по душе. А если пишешь сам, то тогда выбирать очень тяжело…

Из тех, что идут со мной по жизни – одна из первых моих песен, которую я посвятил своему младшему сыну, «Города-дороги», «Офицерская честь», потом другие песни, их много…

Каждая песня – это история из жизни. Вы правильно сказали, что она рождается, рождается от души, это не просто набор рифм, слов, аккордов.

Написать одну строчку и в нее вместить лет десять-пятнадцать своей жизни, жизни своих знакомых – и когда эта строчка получается, потом уже дописываешь куплеты, припев, мелодию ищешь, аранжировку делаешь. В общем, когда эта песня получается, то ты доволен как ребенок, потому что она есть. А дальше уже зависит от зрителя – как он ее полюбит, как он ее будет чувствовать, находит ли себя в этих песнях – и тогда ты получаешь огромное удовольствие.

- Судя по тому, как часто Вы бываете в Трускавце, то Ваши песни наши зрители любят. Как бы Вы охарактеризовали трускавецкого зрителя, слушателя?

- Нельзя сказать – вот, в Трускавце такая-то публика. Трускавец – это один из лучших курортов Украины и сюда приезжают люди из разных уголков страны, разных стран, люди разных национальностей.

Везде публика одинаковая, во всех городах. Иногда бывает так, что едешь в какой-то регион и думаешь – поймут ли тебя, знают ли тебя там хорошо. И когда приезжаешь, выходишь на сцену и получаешь совсем не то, чего ожидал, например, рассчитывал на 300-400 человек, а пришло две тысячи, то это незабываемые моменты. Получается вдвойне лучше, чем ты ожидал, а все боязни были напрасными.

А касательно публики… Чем бы ты ни занимался в жизни, если делаешь это по настоящему, тогда это оценят, поймут. Зритель видит, что я делаю на сцене, и что делаю это от всей души…

- Вы в Трускавце бываете только на гастролях, концертах или и на отдыхе?

- Пока здоровье есть, силы есть, то не до отдыха.

Всегда мы себе ставим какие-то приоритеты, задания. В Украине уже третий год идет война и сейчас не то время, чтобы можно позволить себе отдых. Период для артистов тяжелый – когда война, то куда уж радоваться, плясать, шоу устраивать.

Мои песни более смысловые, взрослые, тем более военные песни – взять хотя бы «Иловайский котел».

Эту песню никто не слушает сидя, все всегда встают, плачут. Вот с такими песнями я выхожу. Стараюсь добавлять немного радости в жизнь, а если добавляю грусти, то это грусть светлая, хорошая.

- Где именно в Трускавце Вы будете выступать в эти январские дни?

- В Трускавце я буду до 12 января. Сегодня, 4 января, у меня концерт в санатории «Молдова», потом вечером я выступаю в арт-ресторане «Я и Ты».

5 января выступаю в ГКК «Карпаты».

6-7 – это Святой Вечер и Рождество, я не выступаю. 8 числа я в Моршине, 9 – «Шахтер», 10 – «Жемчужина Прикарпатья», 11 – санаторий СБУ «Трускавец» и все, еду домой.

- Между концертами у артиста есть свободное время и, наверное, Вы уже хорошо познакомились с нашим курортом. Что можете сказать о Трускавце хорошего и что Вам не нравится в нашем городе?

- Не могу сказать, что что-то мне здесь не нравится. Сюда приезжают различные люди, из различных городов, стран, с разным воспитанием, это нужно понимать. Так что если идут по улице люди и громко разговаривают, то это не повод сказать, что мне это не нравится. Каждый отдыхает как может, главное, чтобы не переборщить, не переступить планку человечности.

Что нравится в Трускавце? Нравится сам город, нравятся люди, которые здесь живут. Я уже многих здесь знаю, подружился, приезжаю сюда как к себе домой.

Природа здесь хорошая. Врачи в некоторых санаториях такого уровня, что именно к ним едут сюда из многих стран, чтобы именно у них полечиться. Я спрашивал – а что, нету такого уровня врачей у вас? Есть, говорят, но они вообще у нас недоступны, а здесь мы можем позволить себе качественно полечиться, а еще провести отдых, поехать на рыбалку, например, или на лыжи, на экскурсии.

Красиво здесь… Я бы даже назвал Трускавец украинским Лас-Вегасом. Оно так и есть, потому что приезжают сюда и погулять, отдохнуть, здесь встречаешь своих знакомых, друзей, земляков и это очень приятно. Здесь даже больше увидишь знакомых, чем дома и это радует, что они живы-здоровы и все хорошо.

- А были ли у Вас какие-то забавные ситуации, связанные именно с Трускавцом?

- Забавных историй было очень много. Как говорится, есть что вспомнить, только нельзя рассказать (смеется).

Но одну расскажу. Возят здесь по городу на конях, на брычках (каретах) и когда иду, то меня показывают – вот, это наш артист, наша звезда и так далее. И как-то раз говорит мне один – давайте, мол, я Вас подвезу. И он меня от Дворца имени Шевченко вез сюда в «Карпаты» почти три часа. Не привез, пока мне все не рассказал. Я понимаю, что здесь все красиво, разные достопримечательности, но он так медленно рассказывает, а я чуть не задубел – приехали почти под утро. Вот так я подышал воздухом, прокатился на конях – такая вот маленькая история. А все остальные нельзя рассказывать (смеется).

- Встреча Нового года для артиста не только праздник, но и работа. Как встретили Новый 2017 год, чем запомнился 2016 год и какие у Вас планы на будущее?

- Артисты – это люди, только у каждого в жизни свои ценности. Какие бы мне не предлагали гонорары, но всегда Новый год я встречаю дома, с родителями, семьей. Встречаем Новый год дома, потом где-то через час выходим к своим близким, соседям, друзьям, или накрываем стол во дворе, шампанское и все такое.

Да, 2 числа я уже могу себе позволить куда-то ехать, где-то выступить. А первое – это семейный праздник, как и Рождество.

Каким был для меня 2016 год?… Я благодарю Бога, что я этот год прожил, что были силы идти, добиваться чего-то, стремиться к чему-то.

Планы – это жить, главное – не останавливаться. Идти вперед, несмотря на все сложности, какие-то неприятности или наоборот, на взлеты. Надо максимально делать то, что ты умеешь, что ты можешь – для своей семьи, для своих близких, для страны, где ты живешь, для Украины.

Я много раз в месяц не только даю свои концерты, но у меня уже в крови чтобы давать благотворительные концерты в поддержку наших ребят, инвалидов, военных. Это было и до войны, а сейчас тем более, делаю это вдвойне.

С первых дней войны я поехал на передовую – без прессы, без рекламы, без телевидения. В землянках, на досках спали на передовой и о том, что там творится, мало кто знает, об этом не показывают по телевидению. Показывают вторую, третью линию, но никто не знает, в каких условиях находятся наши ребята на первой линии.

Главное для меня – чтобы Бог дал еще сил, чтобы я шел, мог максимально делать людям добро, писать песни, радовать своим творчеством. Ну а самое главное – чтобы близкие, семья были здоровы и чтобы в Украине не было войны.

- Пускай все эти Ваши пожелания сбудутся, господин Альберт. Добро пожаловать к нам в Трускавец снова и снова.

Владимир Ключак, газета «Карпаты»

Трускавецький вісник

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