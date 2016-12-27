Александр Ищенко о футболе и отдыхе в Трускавце

В эти зимние дни на отдыхе в Трускавце находится Александр Алексеевич Ищенко, Заслуженный тренер Украины, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

В футболе Александр Ищенко уже полвека, этому виду спорта он посвятил всю свою жизнь. С 1970 года Александр Ищенко – игрок дублирующего состава запорожского «Металлурга». В 1971 году призван на воинскую службу, во время которой выступал за дубль одесского СКА. После демобилизации стал игроком кировоградской «Звезды». Выступал за кировоградцев до 1975 года, в составе команды дважды становился обладателем Кубка УССР. После этого перешёл в житомирский «Автомобилист», где играл до завершения профессиональной карьеры. В 1981 году, в возрасте 28 лет, из-за проблем со здоровьем завершил выступления.

С 1985 года Александр Ищенко – главный тренер житомирского «Спартака». В Житомире проработал до 1993 года. В 1994 году назначен главным тренером кировоградской «Звезды-НИБАС», выступавшей во Второй лиге чемпионата Украины. Под его руководством команда в 1995 году вышла в высшую лигу и в дебютном сезоне заняла 6-е место. Позже работал в ряде других украинских клубов, всего в высшем украинском дивизионе провел 205 матчей. Тренерскую лицензию получил в 1999 году. В 1996—1997 — главный тренер молодёжной сборной Украины. В 2003—2004 тренировал казахский «Актобе». С 2004 по 2006 возглавлял комитет сборных Федерации футбола Украины и входил в тренерский штаб молодёжной команды. С 2011 года — старший тренер детско-юношеской футбольной школы киевского «Динамо». Также работает футбольным экспертом на украинском телевидении.

Мы встретились с Александром Ищенко в Трускавецком гостинично-курортном комплексе «Карпаты» 26 декабря.

- Александр Алексеевич, изменился ли футбол со времени, когда Вы только начинали свою карьеру?

- Футбол естественно изменился – он стал продуктом. Раньше это была только игра, только соревнование, а сегодня это продукт. И мы видим, как этот продукт продается, как он рекламируется, как его преподносят.

К сожалению, мы тут не можем похвастаться грандиозными успехами, хотя наши топовые команды («Динамо», «Шахтер», а в недавнем времени и «Днепр», и «Металлист») представляли собой тот продукт, который мог быть интересен и всей Европе.

- В 2006-2007 годах Вы были тренером львовских «Карпат». Как сейчас со стороны Вы оцениваете их игру, изменения, которые там прошли или проходят?

- Оценивать с моей стороны было бы некорректно. Отмечу только, что я возглавил команду по предложению Петра Петровича Дыминского, когда она вошла в высшую лигу. И вполне естественно, ставилась задача укомплектовать команду, чтобы она отвечала уровню высшей лиги, а также в течении трех лет добиться права выступления в евролиге. Я считаю, что с этой задачей команда справлялась, и я как главный тренер тоже. Уже через два года команда была готова играть в Лиге Европы.

Хотя по ряду причин я не смог доработать до того момента, когда команда реально уже вошла в европейский кубок, но я получил истинное удовольствие от работы во Львове. Собирались полные стадионы, команда радовала болельщика красивой, содержательной, результативной игрой. Все футболисты, которые были приглашены Петром Петровичем Дыминским и мной – Сучко, Бахор, Коваль, Фещук и многие другие – позже стали костяком команды, которую потом принял после Еремченка Кононов.

- С 2011 года Вы являетесь тренером детско-юношеской футбольной школы киевского «Динамо». Увидим ли мы новых талантливых игроков, звезд футбола среди Ваших воспитанников? И что может послужить стимулом развития юношеского футбола в Украине?

- Не буду оригинален и не открою ничего нового для Вас и Ваших читателей, а также для болельщиков и тех, кто занимается футболом. Нужно вкладывать средства, и то немалые, должна быть на высоте материально-техническая база, ее нужно совершенствовать.

Сегодня есть много проектов у Федерации футбола под эгидой УЕФА, которые позволят построить те площадки, которые, если помните, были в большом количестве при Григории Михайловиче Суркисе. Но, к сожалению, у нас не ценят то, что есть, и эти площадки разворовали, разбили и от них осталось одно лишь воспоминание. Сейчас пошла новая волна и я надеюсь на то, что первый вице-президент Федерации Костюченко Вадим Константинович, который к этому делу относится ответственно, сделает все возможное.

Нужно ребенка оторвать от компьютеров, этих всех гаджетов, ноутбуков, но это чрезвычайно сложно. Самая главная проблема сейчас – это недостаточная подвижность. Раньше шел на тренировку, нужно было еще залезть в огород, сорвать яблоко или грушу, убежать от собаки, успеть на трамвай, потом прибежать после тренировки и обязательно во дворе еще сыграть – кто сейчас этим занимается? Поэтому и приходят дети к нам малоподвижные, неактивные…

Когда мне поступило предложение возглавить детско-юношескую футбольную школу «Динамо», то, скажу честно, я долго думал, сомневался, но потом согласился с Президентом футбольного клуба Игорем Михайловичем Суркисом. До этого я практически 30 лет проработал с первыми командами, но эта работа меня, скажем так, втянула, открыла передо мной новые горизонты. Задача передо мной сформулирована четко, она была, есть и будет для любой футбольной школы – это подавать, создавать тех футболистов, которые смогут радовать и болельщиков, и тренеров.

Моя задача как руководителя ДЮФШ «Динамо» и состоит в том, чтобы найти и обучить тех молодых ребят, которых мы изначально берем в школу, довести их до уровня молодежной сборной, с тем, чтобы они были востребованы, а самая главная задача – чтобы они были интересны для самой команды. Вся структура работы футбольной школы построена таким образом, чтобы дать тот продукт, который будет востребован командой.

- Кого из сегодняшних команд или футболистов Вы можете выделить как таких, что добились высот в футболе?

- Наверно, нужно сказать о традициях, которые были и которые повлияли на развитие современного украинского футбола. С началом независимости Украина футбол переживал тяжелые времена, но потом начался период подъема футбола, когда были приглашены качественные и интересные легионеры. Мы видим ряд футболистов, которые сейчас играют в топовых клубах в Англии, Франции, Германии и других странах. Это очень высокий показатель уровня футбола. Мы знаем, насколько были хорошие предложения у того же Ярмоленко, какая судьба того же Зинченко или еще ряда футболистов наших команд.

Сегодня для футбола, к сожалению, не лучшие времена, но мы не должны отчаиваться, а понимать, что трудности, которые переживает страна, не могли не отразиться и на футболе. Нужно приложить максимум сил, чтобы удержать этот корабль на плаву, чтобы он просто не пошел ко дну.

- Александр Алексеевич, как часто Вы отдыхаете в Трускавце?

- Санаторий «Карпаты» – это уже как Мекка для меня и моей семьи. В этом году мы отпраздновали юбилей – 20 лет, как я сюда приехал в первый раз. Сюда все время приезжали и моя семья, и команды, с которыми я работал – «Кривбасс, Карпаты, и мы всегда получали двойную пользу, ведь оздоравливались не только физически, но и духовно, потому что здесь своеобразная аура. Кстати, это касается не только нашей команды, ведь именно в «Карпатах» отдыхали и другие команды, например «Металлист» Мирона Маркевича, когда они занимали третье место в Чемпионате Украины.

Правда, сейчас времена немного изменились, но мы традиции не изменяем и отдыхаем в «Карпатах». Вот и сейчас с удовольствием снова приехал сюда с супругой. Ну и еще в нас здесь кумовья – Александр Васильевич Заика с Натальей Васильевной, их дети, внуки. Поэтому мы здесь уже всеми фибрами души прижились.

- Как проводите время в нашем Трускавце? И почему выбираете именно «Карпаты»?

- Практически всегда мы приезжаем сюда в конце сезона. Хотя было время, что приезжали в Трускавец и на сборы, естественно, чтобы повысить уровень функциональной подготовки.

Приезжаем сюда в отпуск, чтобы поправить свое здоровье – в полном смысле этого слова.

«Карпаты» – это четыре звезды, я полностью согласен, что санаторий отвечает этому уровню. Но скажу, что обслуживающий персонал, процедуры, питание, отношение всех сотрудников и к своим обязанностям, и к отдыхающим – я бы поставил за все это пять звезд.

Подготовили Наталия Бегин и Владимир Ключак, газета “Карпаты”

Трускавецький вісник

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