№91113 Аліменти на дітей 2019

Результат ЧужихДітейНеБуває у 2019 році: 84 706,57 грн сплачено на користь дитини одним платежем

Продовжуємо ділитись позитивним досвідом щодо отримання дітками заборгованих коштів по аліментах.

28.04.2014 року до Жовківського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Львівській області надійшов виконавчий документ Жовківського районного суду Львівської області про стягнення з боржника на користь стягувача на утримання неповнолітнього сина, аліменти в розмірі 1/4 частини всіх доходів, щомісячно, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 01.02.2008 року і до досягнення дитиною повноліття, на підставі якого 28.04.2014 року державним виконавцем винесена постанова про відкриття виконавчого провадження, яка направлена сторонам.

14.02.2018 року, боржнику направлено виклик державного виконавця з роз’ясненням норм нового законодавства щодо стягнення заборгованості по аліментах, на який боржник не прибув у відділ.

19.02.2018 року виконавець виніс постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, яка направлена сторонам до відома та виконання в органи та установи, які посвідчують договори відчуження майна чи проводять його перереєстрацію на іншого власника.

11.06.2018 року державним виконавцем скеровано запити в ПФ України, ДФС України, щодо джерел отримання доходів боржника, номерів рахунків, на які отримано відповіді про відсутність інформації стосовно боржника щодо сум доходу, нарахованого ( сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та сум утриманого з них податку;про відсутність інформації стосовно боржника щодо номерів рахунків, відкритих боржником як підприємцем;про відсутність інформації щодо боржника та його праці за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи, відсутність інформації про отримання боржником пенсії.

15.06.2018 року державним виконавцем зроблено запит та отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, згідно якої отримано інформацію щодо наявності у боржника земельної ділянки та інформацію про державну реєстрацію обтяжень згідно постанови державного виконавця від 19.02.2018 року про арешт неру-хомого майна.

15.06.2018 державним виконавцем зроблено запити та отримано Витяг з реєстру обтяжень рухомого майна про його відсутність.

15.06.2018 року державним виконавцем винесено 4 –и постанови згідно ст. 71 ЗУ “ Про виконавче провадження”:

– про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України,

– про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання,

– про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською пневматичною та охолошеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,

– про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, які направлено сторонам та у відповідні органи.

В той самий день боржнику направлено виклик та лист з роз’ясненням Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів”(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 25, ст.291), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів”( прийнятий 7 грудня 2017 року № 2234-VIII), якими запроваджено нові правові механізми, що забезпечують додатковий захист дітей в частині отримання аліментів, та надав інформацію щодо часу звернення до відділу.

09.10.2018 року, після повторних викликів, боржник прибув у виконавчу службу і зобов’язався заплатити заборгованість по аліментах.

10 січня 2019 року боржник подав державному виконавцю квитанції про сплату заборгованості по аліментах станом на 02.01.2019 року на суму 84 706,57 грн., тобто повністю сплатив заборгованість по аліментах; та квитанцію про сплату виконавчого збору на суму 8470,66 грн.

Також читайте