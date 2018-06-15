Андріан Драновський: «Я усвідомлюю, що вибрав не легкий вантаж, але у мене є знання, досвід і найважливіше – упевненість, що разом з колективом все зробимо правильно»

Нещодавно на теренах товариства «Трускавецькурорт» відбулися важливі зміни, 18 травня 2018 року загальними зборами акціонерів ПрАТ «Трускавецькурорт» генеральним директором товариства було обрано Андріана Львовича Драновського. Медик за освітою та талановитий менеджер за покликанням, так можна у кількох словах розповісти про постать нового очільника підприємства, адже двадцятирічний досвід Андріана Драновського відкриває нові перспективи у роботі колективу.

Знаючи Андріана Львовича не перший рік, з упевненістю можна сказати: він не говіркий, але поміркований і розумний керівник. Своєю кропіткою працею та сумлінним ставленням до роботи він здобув репутацію успішного менеджера. І сьогодні його досвід, та жвавий розум дають привід для нових очікувань насамперед серед працівників товариства. Тож саме про нові перспективи ми говоримо з новим очільником у нашому інтерв’ю:

Довідка. Андріан Львович Драновський

Народився в 1968 р. в м. Дрогобич, Львівської області. У 1994 р. закінчив Київський медичний університет ім. академіка О.О. Богомольця. Після закінчення університету працював лікарем-урологом санаторію «Каштан», м. Трускавець. У 2002 р. здобув другу вищу освіту у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. І. Франка (факультет «менеджмент організацій»). З 2006 р. кандидат медичних наук за спеціальністю «Урологія». У 2011 році присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук.

З 2005 р. – головний лікар філії ЗАТ «Трускавецькурорт» «Санаторій «Весна». В тому ж році призначений головним радником генерального директора ЗАТ «Трускавецькурорт» з лікувальної та наукової роботи. З 2007 р. – головний лікар-директор філії ЗАТ «Трускавецькурорт» «Санаторій «Алмаз». З 2011 р. директор з медичної роботи ЗАТ «Трускавецькурорт». З 2014 р. заступник генерального директора з медичної роботи ПрАТ «Трускавецькурорт».

– Наприкінці травня колектив товариства та громада міста дізналися про нового керівника товариства «Трускавецькурорт». Реакція була неоднозначною, адже кілька років тому для великого колективу почалися не найкращі часи. Щоб залишитися, так би мовити, на плаву довелося вдатися до непопулярних кроків, однак при цьому дещо постраждав імідж товариства. Може вартує нагадати, якими були причини і фактори, що спричинили скруту?

– Першим різким ударом для товариства стало значне зменшення відпочивальників. Йдеться насамперед про відтік гостей міста з країн колишнього СНД, Криму, східних та інших областей України. Саме він призвів до нечувано низьких показників завантаженості. При цьому доходи продовжували зменшуватись. Така негативна ситуація складалась і в інших колективах міста, не лише у нашому товаристві.

Іншим негативним фактором, що призвів до стрімкого погіршення фінансової спроможності великого підприємства, починаючи з 2015 року стало різке зменшення закупівлі санаторно-курортних послуг та послуг з відновлювального лікування для застрахованих осіб і членів їх сімей Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (зараз Фонд соціального страхування України). Якщо в 2010 році цим фондом було закуплено 32,5 тис. путівок, в 2014 – 23,3 тис. путівок, то в 2017 році – всього 900 путівок.

Фондом соціального страхування України у 2017 році були введені нові обмеження та вимоги, які вимагають значно більше часу та кадрових ресурсів щодо укладання договорів на отримання санаторно-курортних послуг та послуг з відновлювального лікування. Починаючи з 2015 року Міністерство соціальної політики України впровадило новий порядок отримання санаторно-курортних послуг для пільгової категорії громадян. Нові правила значно ускладнили взаємодію між санаторно-курортними закладами та управліннями соціального захисту населення щодо укладання договорів на санаторно-курортні послуги, що призвело до зменшення закупівлі путівок по цьому напрямку.

Додали дров у вогнище фінансової нестабільності категорична невідповідність доходів постійним витратам товариства, що в свою чергу вело до збільшення збитковості через підвищення цін на водопостачання, електроенергію, газ, продукти харчування, паливно-мастильні матеріали, податки тощо.

В цій складній для всіх ситуації ми теж змушені були тимчасово припинити виробничу діяльність санаторіїв «Рубін» та «Янтар», а з початку 2018 року і будівлі КП-2. Для працівників курортної поліклініки №2 створені робочі місця в будівлі БОЛ-2. Вимушеної мірою стало і закриття бювету №2, який був економічно недоцільним та потребував ремонту. Але товариство знайшло фінансові ресурси та було відкрито новий сучасний бювет мінеральної води в санаторії «Кристал» для відпочивальників санаторіїв «Кристал», «Алмаз», дитячого санаторію «Джерело» та готелю «Шале Грааль». Повторюю, усе це було вимушеною мірою.

Тож перед товариством постало складне питання, як надалі існувати в даних економічних умовах, адже істотне зменшення обсягів реалізації санаторно-курортних послуг та доведення фінансово-економічного стану товариства до критичної межі призводить до неможливості підтримання діючої системи організації виробництва на належному рівні. Ми змушені були вдатися до пошуку інших додаткових видів доходів, які б могли хоч в якійсь мірі компенсувати втрачені по об’єктивним причинам ринки збуту санаторно-курортних послуг.

– Тобто на сьогодні вже є окреслені пріоритетні напрямки роботи товариства в майбутньому? Чи маєте Ви, як новий генеральний директор, напрацьовану стратегію з розвитку підприємства «Трускавецькурорт» і яким буде план дій на найближчі 5 чи 10 років?

– Можу Вас запевнити, що на даний момент я працюю над стратегією розвитку товариства. Звісно, у мене були певні напрацювання, до того ж на допомогу у цій нелегкій справі прийшов мій майже двадцятирічний досвід. Я цілком усвідомлюю, що вибрав не легкий вантаж, але у мене є знання, досвід і найважливіше – упевненість, що разом з колективом все зробимо правильно.

– Чи можете детальніше розповісти про можливості розвитку та знайдені для цього ресурси?

– Одним із основних видів виробничої діяльності нашого підприємства є реалізація мінеральних вод. Навіть при підвищенні заробітної плати працівникам товариства (у зв`язку із збільшенням мінімальної заробітної плати, зростанням податків та цін на енергоносії, що є вагомою складовою частиною собівартості мінеральних вод) ПрАТ «Трускавецькурорт» не здійснювало підняття цін на мінеральні лікувальні води Трускавецького родовища у поточному році. Але через це у нас на сьогоднішній день зовсім відсутня можливість розвиватись та розвивати матеріально-технічну базу. Основні фонди філії ГГРЕС застарілі. Для їх відновлення, у тому числі і для поточних, і капітальних ремонтів будівель бюветів №1 і №2, потрібні немалі кошти.

Який висновок? Ми рано чи пізно знову повернемося до питання платних послуг за відпуск мінеральних вод. Тільки таким чином можна знайти додаткові кошти на розвиток гідромінеральної бази Трускавецького родовища мінеральних вод, на поточний та капітальний ремонт бюветів, закупівлю нового обладнання для відпуску мінеральних вод, сучасного обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії та інше.

Мене у цій ситуації хвилює інше. Бювет №1 – це серце міста-курорту Трускавець. Від його справної роботи залежить і робота інших санаторіїв та готелів міста, і доля 26 тисяч мешканців курорту, бо інших підприємств в місті немає. Поки що нас не розуміють. Треба спільно з мешканцями міста та владою позитивно вирішувати питання платного відвідування бювету. Зі свого боку товариство до цього готове.

Є інший напрямок роботи. Останнім часом товариство збільшило кількість об’єктів, які здаються в оренду, тим самим віднайшло додаткові способи отримання доходу, які дають змогу покривати постійні витрати і не збільшувати зростання збитковості підприємства. Передача об’єктів в оренду дає змогу підприємству ефективно використовувати майновий потенціал у досягненні доходів. Це покриває поточні витрати, які йдуть на утримання всього майна та здійснення господарської діяльності. При цьому відсутня затримка у виплаті заробітної плати, вчасно і в повному обсязі сплачуються податки та збори до місцевого та державного бюджетів, проводяться роботи, пов’язані з покращенням стану об’єктів, тощо. Тобто, даний вид діяльності, хоча і не в повному обсязі покриває втрачені по об’єктивних причинах обсяги реалізації санаторно-курортних послуг, але дає змогу підприємству функціонувати, як суб’єкту господарювання.

– Судячи з Вашої відповіді, повернення до теми платного входу до бювету мінвод невдовзі знову стане на порядку денному. Попередній досвід свідчить про те, що громада міста, не зважаючи на усі запевнення про те, що відвідування буде безкоштовним для усіх трускавчан, агресивно сприймає такі зміни.

– І не дивно, адже я сам трускавчанин і знаю наскільки жваво у місті підтримують популістів. І, на жаль, через це не чують реальних аргументів з нашого боку. Є моменти, які мають обґрунтовані пояснення і їх треба лише почути! Адже всі знають, що в Україні не залишилося безкоштовних бюветів. Роками за воду платять у сусідньому Моршині та Миргороді. Ми ж пропонуємо інший варіант – як на мене більш лояльніший для нашого гостя – символічна оплата на вході до бювету.

Є й багато інших факторів, в які я не буду заглиблюватися, адже усі місцеві мешканці знають, як заробляють на безкоштовній мінеральній воді деякі трускавецькі санаторії, готелі та оздоровниці. І цей заробіток ніяк не оподатковується і є незаконним. На даний момент ми шукаємо шляхи безболісного вирішення цього питання, адже зацікавлені у співпраці з містом і прагнемо покращити свій імідж серед місцевого населення.

– Щодо співпраці з містом. Як складається стосунки з місцевою владою і чи надалі «Трускавецькурорт» є лідером серед платників податків?

– Саме так, товариство є одним із основних платників податків та зборів в західному регіоні України. За офіційною інформацією Трускавецької міської ради згідно звіту «Про основні показники роботи господарського комплексу міста Трускавець» ПрАТ «Трускавецькурорт» надалі посідає перше місце за обсягами сплати податків до місцевого бюджету за 2016 та 2017 роки та друге місце по сплаті до зведеного бюджету.

– Сьогодні ті ризики і виклики, які стояли перед товариством роками нікуди не поділися. Середній та малий бізнес і далі балансує на межі виживання, тож Вам, як новому керівникові, доведеться не лише інтегрувати колектив в нові реалії життя міста, але й навчитися вміло балансувати на межі між бізнес-завданнями власника та інтересами колективу і громади. Чи Ви до цього готові?

– Звісно я прекрасно усвідомлюю всю відповідальність, адекватно оцінюю ситуацію і можу з упевненістю сказати, що готовий до змін та тих завдань, які поставить Наглядова рада. Працюючи над стратегією розвитку товариства, враховую ті зміни, які вже відбулися в Україні та в місті зокрема, тож насамперед повинен буду скерувати зусилля колективу на виконання поставлених завдань. Звісно при цьому я намагатимуся якомога ефективніше застосувати нові методи і підходи в організації санаторно-курортного обслуговування. Для цього є певний потенціал і, як я вже казав, є ресурс, який нам дає можливість для подальшого розвитку. Не зважаючи на труднощі та перешкоди різного характеру, нам потрібно забезпечити необхідну завантаженість санаторіїв відпочивальниками з тим, щоб дохідна частина товариства давала можливість виплачувати стабільно заробітну плату працівникам, покривати витрати на електроенергію, теплопостачання, водозабезпечення, сплачувати податки та мати кошти на розвиток підприємства.

У 2019 році ми намагатимемося разом із ТзОВ «Українська Готельна Група» продовжувати надання санаторно-курортних послуг та послуг з відновлювального лікування за 3-ох сторонніми договорами відпочиваючим від Фонду соціального страхування України та Міністерства соціальної політики.

Звісно ж серед пріоритетних завдань – постійна підтримка в належному стані Трускавецького родовища мінеральних вод. І, нарешті, не менш важливі завдання, це постійні поточні ремонти номерного фонду, продовження поточного та капітального ремонту інженерних мереж, дахів, ремонтні роботи в котельні №2 обладнання та багато інших завдань.

– За останній рік було багато критики щодо методів ведення господарської діяльності керівництвом ПрАТ «Трускавецькурорт». Як ви, як новий генеральний директор, ставитеся до неї? Що ви збираєтеся змінити в цьому напрямку?

– Ми готові до відкритого діалогу. З міською владою, з громадою, з журналістами. На мою думку, обґрунтована критика є добрим інструментом для розвитку. Тому, ми її вивчаємо, аналізуємо і шукаємо рішення, які будуть ефективними для вирішення проблем. Відповідати заради відповіді – не мій підхід. Ми готуємо реальні кроки, які плануємо відкрито обговорювати. Для цього, будемо організовувати зустрічі, які допоможуть спільно знайти рішення, вигідні всім: місту, його громаді і представникам бізнесу. Потрібно консолідуватися і добре попрацювати, щоб Трускавець засяяв яскравою зіркою на небосхилі курортів України і світу.

Розмову записала Галина Носова, ТрускавецьІнфо, газета «Трускавецькурорт»

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