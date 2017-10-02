Андрій Фегецин – бронзовий призер чемпіонату світу з ушу

Як інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, днями завершився 14-й чемпіонат світу з ушу, в якому взяли участь близько 900 спортсменів з 64 країн світу. Студент Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Андрій Фегецин (вихованець тренера Оксани Сотрихіної) у складі збірної команди України разом із двома спортсменами з м. Бровари Романом Ревою та Артемом Суонгом посів третю сходинку та став бронзовим призером Чемпіонату світу в розділі «програмований поєдинок».

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