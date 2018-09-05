Андрій Шевкенич: «Людям треба дивитися, кого вони обирають»

20 серпня відбулася інавгурація нового голови Дрогобицької РДА Андрія Шевкенича, а вже за два тижні, а саме сьогодні, 5 вересня, Андрій Іванович провів прес-конференцію. На зустріч з очільником району прибули редактори та журналісти Дрогобицького регіонального радіо «Франкова земля», газет «Франковий край», «Франкова криниця Підгір`я», «Галицька Зоря», «Медіа Дрогобиччина», Інтернет-видань ЗІК та «Трускавецький вісник», Дрогобицького регіонального Інтернет-телебачення. Протягом години часу журналісти спілкувалися з очільником району на різноманітні теми. Короткий огляд прес-конференції пропонуємо увазі наших читачів.

ОТГ

Час втрачено безповоротно. Спочатку був проект створення на території Дрогобиччини 11 об`єднаних територіальних громад, потім після заперечень на рівні області пропонувалося створити 6. Зараз мова йде про 4 з центрами в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці і Модричах, і швидше за все так і буде, каже Андрій Шевкенич.

Очільник району зазначає, що в кожному селі є своє бачення щодо об`єднань, а часто навіть не одне. Багато сіл хотіли, щоб центр ОТГ був саме в них, але так бути не може. Тож поки в районі ніяк не могли дійти до спільного знаменника, інші райони отримували живі гроші, а села та міста «притиралися» одне до одного в рамках створених ОТГ. Для прикладу, на Самбірщині діють ОТГ, а Дрогобиччина упустила свій шанс впливати на формат ОТГ. Тож тепер слід очікувати Постанови Кабінету Міністрів України, згідно якої про формати ОТГ вирішать без обговорень та зауважень місцевих громад.

На запитання про Трускавецьку ОТГ Андрій Шевкенич зауважив, що буквально вчора він мав зустріч в селі Унятичі, яке (увага!) теж хоче приєднання до Трускавця. Проте, зауважує очільник району, приєднання до невеликого за площею Трускавця таких значних територіально сіл як Доброгостів, Уличне чи Модричі може призвести до того, що Трускавцю просто не вистачатиме коштів на утримання всієї інфраструктури. Втім, Андрій Шевкенич був обережним в питаннях критики і волів радше хвалити за добрі справи, аніж критикувати за «проколи». Так, він дуже схвально висловився про роботу сільського голови Модрич, де відкрито прекрасний спортивний майданчик, а те село, яке виграло мікропроект, але відмовилося від його реалізації, навіть не назвав.

Дороги

За два тижні перебування на посаді Андрій Шевкенич об`їздив всю Дрогобиччину вздовж і впоперек, побувавши в 70 населених пунктах. І визнав – дороги для району є проблемою №1. Як, для прикладу, дорога від Підбужа до Урожа в районі Підмонастирка. На жаль, цю дорогу в 2018 році не зроблять, бо не закладені кошти. Але в 2019 зроблять обов’язково – вірить голова ДРДА.

Кореспондент «Трускавецького вісника» поставив питання щодо нової дороги на Трускавець (через модрицькі землі в напрямку бориславського озера, в обхід небезпечної зони карстових порожнин). Вже майже рік минув від того часу, відколи на території Болехівської сільської ради біля Сільця обвалилася земля, тож питання нової дороги на Трускавець – це не чиясь забаганка, а вимога часу. Андрій Шевкенич розповів, що зараз йде робота по виготовленню проектно-кошторисної документації, а практичні роботи по нарізанні дороги розпочнуться в 2019 році. Нова дорога буде призначена для проїзду легкових та вантажних автомобілів. Стару, тобто діючу зараз дорогу на Трускавець не закриватимуть – нею їздитимуть тільки легкові машини.

В 2018 році на Дрогобиччині доріг відремонтовано на суму понад 10 мільйонів гривень (фінансування з бюджетів всіх рівнів), каже Андрій Шевкенич і сподівається, що ця цифра в наступному році буде ще більшою. А головне – що люди, зокрема водії, реально відчують, що це добра інвестиція в майбутнє.

Треба працювати

На друге місце по проблемах району після доріг Андрій Шевкенич ставить недобудовані об’єкти. Народний дім в Довгому Гірському, дитсадок в Нагуєвичах, школи в Уличному та Доброгостові, школа в с. Ролів – на все треба фінансування. По деяких об’єктах роботи ведуться, по інших плануються, адже кошти потрібні значні.

Потрібно не боятися реформ, в тому числі і в медицині. Для прикладу, Андрій Шевкенич висуває припущення – хіба не можуть лікарні в Рихтичах чи Грушеві функціонувати як хоспіси? В Рихтицькій лікарні з 20 ліжок 19 зайняті лежачими хворими, більшість з яких навряд чи одужають. Але очільник району заспокоює – щодо ФАПів чи амбулаторій, то про їх закриття мова не йде.

Торкнулися на прес-конференції і найболючішого питання для міста Дрогобича – сміття. Андрій Шевкенич каже, що попереджав владу міста, щоб не йшли на конфронтацію з мешканцями Брониці. Колись екс-мер Гук вже теж був наламав дров, про що «Трускавецький вісник» неодноразово писав, але тоді знайшлися четверо солідних людей, які локалізували конфлікт, заспокоїли броничан і все вляглося. Зараз навіть кількаразові приїзди голови Львівської ОДА Олега Синютки не дали належного результату, бо люди розлючені неповагою до них зі сторони мера Дрогобича та намаганням поставити їх на коліна. Андрій Шевкенич каже, що не буде стояти осторонь, а спільно з Олегом Михайловичем напрацьовуватимуть варіанти вирішення цієї штучно створеної проблеми.

Андрій Шевкенич переконаний, що там, де є господар, проблем значно менше, ніж там, де його немає. За приклад наводить не лише Модричі, але й Уличне та інші села району. Уличне, каже голова РДА, взагалі нагадує будівельний майданчик – і школа ремонтується, і садок, і сільська рада в прекрасному стані, і пожежну команду створено. Але ж не завжди так було. «Людям треба дивитися, кого вони обирають», – каже Андрій Шевкенич.

Те ж саме і з закладами культури – де війт на своєму місці, там чисто, прибрано, заклади функціонують. А є такі, що неможливо дивитися, аж жаль серце стискає.

- Порядок в сільських населених пунктах має наводитися силами громади, – каже очільник Дрогобиччини.

Голова райдержадміністрації чесно зізнався, що сподівався побачити в районі набагато гірший стан речей, аніж є насправді. Він відзначив, що район живе, працює, багато що зроблено за попередні роки.

Також Андрій Шевкенич спростував чутки, буцімто в результаті адміністративно-територіальної реформи Дрогобиччину приєднають до Стрийського району (повіту), каже, що це може бути швидше навпаки. Поспівчував колишній очільник медичної галузі Дрогобича теперішньому стану справ з боргами в місті (48 мільйонів гривень), зауваживши, що так званий «борг» району за пролікованих хворих у сумі 4 млн. аж ніяк цю ситуацію не врятує. Але ці питання потрібно вирішувати на державному рівні, переконаний Андрій Шевкенич.

Прес-конференція завершилися повідомленням, що подібні зустрічі з журналістами регіону варто проводити періодично, хоча б раз в два-три місяці. Тим більше, що цікаві часи наближаються…

Володимир Ключак, фото Сергія Матійка

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