Андрій Тарнавський очолив ТОВ «Трускавецькі лікувальні води»

Діяльність з експлуатації Трускавецького родовища мінеральних вод та розсолів надалі здійснюватиме ТОВ «Трускавецькі лікувальні води». Колектив підприємства становить 80 осіб, а очолив ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» багаторічний керівник філії ГГРЕС ПрАТ «Трускавецькурорт» Андрій Тарнавський. Про це вчора, 15 січня, поінформувала прес-служба ПрАТ «Трускавецькурорт».

Нове підприємство продовжуватиме технологічні процеси видобутку, транспортування по мінералопроводах та видачі (відпуску) лікувальних мінеральних вод і буде забезпечувати ними санаторно-курортні заклади міста, а також виконувати всі функціональні завдання гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції. Підприємство діє на підставі свого Статуту та переданої йому матеріально-технічної бази, інформують в ПрАТ «Трускавецькурорт».

Нагадаємо, що раніше гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція та бювет №1 становили невід`ємну частину ПрАТ «Трускавецькурорт», будучи філією цього акціонерного товариства. Створення ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» може свідчити про нову політику ПрАТу, спрямовану на покращення ефективності управління та пошуку нових форм та методів ведення комерційної діяльності. Доказом цього може служити факт, що новим підприємством запроваджується процедура переукладання договорів з санаторіями та іншими споживачами на постачання лікувальних мінеральних вод.

Зміни, які відбулись, сприятимуть розвитку гідромінеральної бази курорту, ефективно забезпечуватимуть безперебійний процес видобутку та реалізації мінеральних вод та дозволять здійснити оптимізацію витрат, кажуть в ПрАТ «Трускавецькурорт». В планах товариства – направляти чистий прибуток від реалізації мінеральних вод на оновлення основних засобів та розвиток родовища унікальних мінеральних вод, а також на реконструкцію мереж, обладнання та інфраструктури. Очевидно, що таким кроком «Трускавецькурорт» вибиває козирі з рук тих громадських діячів, котрі ратували за створення комунальної ГГРЕС, а рішення Трускавецької міської ради щодо створення КП «Трускавецька гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція», прийняте під тиском громадськості наприкінці 2017 року, виявилося мертвонародженим дитям та свідченням недалекоглядності та нерішучості окремих владних осіб міста, котрі мали унікальну можливість взяти під контроль громади джерела курорту та всю гідромінеральну базу, але не скористалися цією можливістю.

Тим не менше створення ТОВ «Трускавецькі лікувальні води» можна вважати позитивним кроком до компромісу між владою, громадою та «Трускавецькурортом». Громада може перепочити, адже виконана її основна вимога щодо належного утримання гідромінеральної бази курорту Трускавець та інвестування в її розвиток, «Трускавецькурорт» доказав, що готовий йти назустріч громаді Трускавця і не тільки викачує гроші з міста, але й дбає про захист та розвиток цілющих джерел нашого курорту, а міська влада може і далі нічого не робити, киваючи на ПрАТ, який і до цього опікувався джерелами. Наскільки стабільною чи хиткою буде ця рівновага – покаже час.

А новому директору нового підприємства «Трускавецькі лікувальні води» Андрієві Михайловичу Тарнавському хочеться побажати плідної праці, здоров`я, мудрості бачити правильні шляхи вирішення проблем, вміння знаходити порозуміння та досягати компромісів, а також процвітання очолюваного ним підприємства.

Володимир Ключак, фото зі сторінки Фейсбук Андрія Тарнавського

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