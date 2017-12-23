Ангелотерапія у Трускавці

20 грудня в URBAN-бібліотеці Трускавця відбувся надзвичайний, по особливому світлий захід, що заставляє задуматись і переосмислювати погляд на звичні речі.

Говорили про Архангелів, про присутність Ангелів у нашому буденному житті. Про вплив на нашу свідомість і підсвідомість високих ультразвукових вібрацій, про астральний світ. Як гени наших батьків, дідів та прабатьків впливають на нашу долю та на долю наших дітей, що з цим робити і як програмувати і перепрограмовувати, очищати свій рід та чакри.

І за такими неквапливими розмовами, в чомусь погоджуючись з лектором Михайлом Ведарою, а про щось дискутуючи, кожен зробив по декілька дуже гарних, ажурних ангеликів, вклавши в них весь свій хист, емоції, мрії. І прикрасивши отакими особливими ангеликами приміщення бібліотеки, вклали світлу частиночку своєї душі у це по справжньому громадське приміщення, що з кожним днем стає рідним для все більшого кола трускавчан.

Віра Савка, завідувач URBAN-бібліотеки м. Трускавця

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