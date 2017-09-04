«Ангели цирку» дадуть додаткові вистави у Дрогобичі

Гастролі шоу «Ангели цирку» у Дрогобичі продовжені до 6 вересня.

Шоу спровокувало чималий ажіотаж серед мешканців міста, тому Цирк «Кобзов» вирішив затриматися в нас та подарувати можливість всім, хто ще не встиг насолодитися цим грандіозним видовищем.

Нагадаємо, у «Ангелах цирку» зібрані кращі з кращих: повітряні гімнасти, коміки, ілюзіоністи, акробати та чарівні тварини.

Не проґавте цей унікальний шанс змінити свій світогляд – Ангели цирку розсувають межі можливого.

Ми знаходимося на вулиці Грушевського 16А, біля Музею

Купити квитки можна у касах міста, розклад шоу та більш детальна інформація про виставу знаходиться на сайті.

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