«Ангели Цирку» подарують диво жителям Дрогобича та регіону

Найбільший цирк України, Цирк «Кобзов» готовий дивувати, радувати і руйнувати стереотипи!

Лише 5 днів у Дрогобичі, із 30 серпня по 3 вересня зустрічайте на вулиці Грушевського 16А (Музей) шоу нового покоління «Ангели Цирку»!

Це дійство, що перехоплює подих та не залишає байдужим. Професійні артисти подарують безліч нових вражень та емоцій. Не пропустіть шоу, яке змінить ваш світогляд і дозволить добре провести час із родиною.

На Вас чекає:

- небесний балет – захоплюючі подих виступи повітряних гімнастів, що зворушують серця;

- чарівні тварини, серед яких і улюбленець усіх дітей – жирафа Джордан;

- завзяті й веселі клоуни, які проводять на арені неймовірні хімічні досліди, а також поєднують закохані серця;

- ілюзійний атракціон – ефектний і яскравий номер, під час якого на манежі з нізвідки з’являються і зникають люди;

- акробати і гімнасти з чуттєвими і надихаючими виступами.

Акомпанемент цьому захоплюючому дійству складуть сучасний світловий і звуковий супровід, спецефекти, а також ексклюзивні костюми від відомих дизайнерів, роботи яких ви могли бачити в таких популярних проектах як «Україна має талант» та «Х-фактор».

Цирк «Кобзов» це:

- циркове містечко, площею 2 тисячі квадратних метрів;

- купол висотою в 25 метрів;

- 310 тонн обладнання;

- 89 автомобілів і 35 вагонів, які перевозять техніку і реквізит;

- зал на 1,2 тисячі осіб.

Все це варто побачити на власні очі!

Крім того, на території циркового містечка працюють цікаві виставки:

- «Трансформери» – унікальна колекція супергероїв із відомих і всіма улюблених блокбастерів. Їх зріст сягає 2-3 метрів, а вага кожного – близько 150 кілограм.

- «Кімната сміху» дозволить поглянути на самого себе під іншим ракурсом, посміятися від душі й зробити оригінальні фото.

При купівлі акційного пакету квитків на дві виставки, ви отримуєте у подарунок відвідування:

- «Двір циркових тварин», який дарує унікальну можливість помилуватися чотирилапими артистами: жирафою, зебрами, кенгуру, побачити як за ними доглядають, чим вони харчуються, в яких умовах проживають. Це дуже пізнавально та цікаво!

- «Пізнавальний куточок з плазунами та рептиліями». Ви маєте чудову нагоду зазирнути у світ екзотики, на власні очі побачити як виглядають та дізнатися як живуть плазуни та рептилії. Нові знання та емоції вам гарантовані!

Цирк «Кобзов» – завжди більше, ніж просто цирк!

Коли: 30 серпня – 3 вересня.

Де: Дрогобич, вул. Грушевського 16А, Музей

Придбати квитки і отримати більш детальну інформацію про шоу можна в касах цирку, розташованих у місті. Слідкуйте за новинами Цирку «Кобзов», підписавшись на сторінку у соціальних мережах: Фейсбук, Твіттер, Інстаграм. Офіційний сайт цирку «Кобзов»: http://kobzov.ua/

За матеріалами прес-релізу

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