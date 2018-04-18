Анонси «Спортовця»

By  | 18.04.2018 | Filed under: Новини

18-20 квітня в Трускавецькому ДЮСК «Спортовець» проводяться обласні змагання з баскетболу серед учнів ДЮСШ Львівщини (юнаки 2004 -2005 р.н.). Про це інформує адміністрація «Спортовця».

18-21 квітня у Львові вихованці відділення боксу ДЮСК «Спортовець» змагатимуться  на  відкритій першості області Львівського державного училища фізичної культури  з боксу серед учнів 2004-2005 р.н.

19 квітня у ДЮСК «Спортовець» відбудуться змагання з волейболу за програмою зональних змагань II-го етапу Шкільної волейбольної ліги України серед команд юнаків і дівчат загальноосвітніх навчальних закладів.

20-21 квітня у плавальному басейні Трускавецького дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» проходитиме відкритий обласний турнір з плавання «Трускавецька Весна – 2018»  серед учнів 2006-2008 р.н.

З 21 по 28 квітня у Києві команда вихованців відділення тенісу ДЮСК «Спортовець» братиме участь  у Всеукраїнських змаганнях з тенісу 1 категорії (до 14 років).

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