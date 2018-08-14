Антимонопольний комітет України дав дозвіл на продаж частки у статутному капіталі ПрАТ «Трускавецькурорт»

Антимонопольним комітетом України надано дозвіл ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ХАНТЕР» (м. Київ) на придбання частки у статутному капіталі ПрАТ «Трускавецькурорт» (м. Трускавець, Львівська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Про це інформує прес-служба АМКУ у своєму прес-релізі від 7 серпня ц.р. (посилання: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/143436;jsessionid=42BE62387B1A3ED44D6CD2037E1E42A3.app1).

Таке рішення АМКУ означає, що у ПрАТу появляться нові власники, а їхні подальші дії важко спрогнозувати. Повідомлення про дозвіл Антимонопольного комітету на продаж більше 50% акцій ПрАТ «Трускавецькурорт» викликало значний резонанс серед трускавчан у соціальних мережах.

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