Антирейдерський аграрний штаб: що варто знати, щоб не стати жертвою рейдерів

«Щороку ми бачимо одну й ту саму картину. Українські аграрії стають жертвами спроб захоплення врожаю й землі з боку нечистих на руку осіб. Щоб протистояти цьому ганебному явищу на Львівщині, працює антирейдерський аграрний штаб, до складу якого увійшли представники юстиції, правоохоронних органів, прокуратури, Держгеокадастру та громадські організації» – зазначив начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Грень.

Зі слів очільника Львівської юстиції, щоб запобігти рейдерським захопленням та збільшити правову обізнаність громадян, працівники юстиції надають безоплатну правову допомогу у населених пунктах Львівської області, Станом на сьогоднішній день, безоплатну правову допомогу отримали 770 громадянам щодо захисту їх майнових прав.

Разом з тим, нагадуємо про телефони “гарячої лінії” антирейдерського аграрного штабу: 0975497118, 0983226573, 032 235 02 86.

Якщо справді мова йде про рейдерське захоплення, перереєстрацію землі – управління юстиції допоможе звернутися до антирейдерської комісії, яка посприяє відновленню прав достатньо швидко. Така ініціатива важлива не лише з точки зору юридичної допомоги, ми завжди готові чути і вирішувати проблему. Власне наша правопросвітницька робота і є попередженням конфліктів».

Слід зазначити, що працівники юстиції постійно інформують громадян щодо покрокового алгоритму дій у випадках виникнення рейдерства. Також інформується про роботу комісії з розгляду скарг Мін’юсту, до якої слід звертатися всім, хто постраждав від рейдерства. Члени комісії оперативно розглядають звернення громадян і допомагають відновити справедливість.

Прес-служба Головного територіального управління юстиції у Львівській області

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