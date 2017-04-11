Апеляційний суд відмовив в оскарженні рішення щодо конфлікту інтересів в голосуванні мера

Львівський апеляційний суд відмовив прокуратурі в оскарженні рішення Трускавецького суду, щодо відсутності вини у діях міського голови Трускавця Андрія Кульчинського.

Нагадаємо, міського голову Трускавця пробували притягнути до відповідальності через те, що він голосував за встановлення надбавок до зарплати собі та своїм заступникам. Прокуратура подала до суду, однак в результаті Трускавецький суд не знайшов вини у голосуванні Андрія Кульчинського та виніс рішення в його користь. Прокуратура з рішенням суду не погодилась і подала апеляцію.

У вівторок, 11 квітня, Львівський апеляційний суд відмовив прокуратурі в оскарженні, поставивши крапку в цьому судовому процесі та залишивши рішення Трускавецького міського суду в силі.

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