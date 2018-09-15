№86596 Apple iPhone X SIM FREE / UNLOCKEDApple iPhone X SIM БЕЗКОШТОВНО / НЕ БЛОКОВАНО

Нова, невикористана, нерозкрита, непошкоджена Apple Iphone X в оригінальній упаковці.
Мережа: розблоковано
Особливості: 4G Data Capable, 4G Data Capable, Bluetooth Enabled, GPS, Інтернет-браузер, Wi-Fi Можливість зберігання: 256GB
Статус блокування: мережа розблокована
В коробці
- Apple iPhone X SIM FREE / UNLOCKED
- Кабель USB
- зарядний пристрій
- Навушники
Зв’язатися з нами зараз!
Whatsapp: Мобільний: +1 (701) 428-1270
Електронна пошта: urtechhouse@gmail.com
Також читайте
|URL:
|HTML Link:
|bbCode:
Останні коментарі