№86596 Apple iPhone X SIM FREE / UNLOCKEDApple iPhone X SIM БЕЗКОШТОВНО / НЕ БЛОКОВАНО

By  | 15.09.2018 | Filed under: Акценти
Акценти/

Нова, невикористана, нерозкрита, непошкоджена Apple Iphone X в оригінальній упаковці.

Мережа: розблоковано

Особливості: 4G Data Capable, 4G Data Capable, Bluetooth Enabled, GPS, Інтернет-браузер, Wi-Fi Можливість зберігання: 256GB

Статус блокування: мережа розблокована

В коробці

- Apple iPhone X SIM FREE / UNLOCKED

- Кабель USB

- зарядний пристрій

- Навушники

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ID: 86596
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