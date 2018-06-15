Аргументи мешканців Брониці: сміттєзвалище має бути закрите!

/Зустріч голови Львівської ОДА Олега Синютки з громадою с. Брониця 15.06.2018/
/Зустріч голови Львівської ОДА Олега Синютки з громадою с. Брониця 15.06.2018/
Офіційна робота в Польщі, зарплата від 10 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]
Етно-музей готельно-курортного комплексу «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2) придбає речі для експозиції. Особливо цікавлять старовинні речі, стародруки, старі фотографії, давній одяг, речі повсякденного вжитку не пізніше поч. ХХ ст., господарські знаряддя, картини та ікони. Тел. (03247) 5-14-08. Також читайтеПродається земельна ділянка з житловим будинком у Трускавці (вул. Бориславська) (0)Запрошуємо на фестиваль “Трускавка-Фест” (0)Запрошуємо на [...]
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