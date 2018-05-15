Артеріальна гіпертензія: профілактика і попередження ускладнень

Згідно наказу Департаменту охорони здоров’я ЛОДА №302 від 25.01.2018 р. «Про проведення у Львівській області у 2018 р. масової акції вимірювання артеріального тиску у населення» в м. Трускавці така акція проводитиметься в період з 14 травня до 25 травня 2018 р.

Цей важливий захід проводиться впродовж останніх декількох років і дає змогу охопити населення профілактичними оглядами на предмет виявлення, ранньої діагностики гіпертонічної хвороби. Медиками Трускавецької міської лікарні будуть організовані пункти вимірювання артеріального тиску в місцях масового скупчення людей, огляди працівників організацій, установ, подворові обходи населення. Дана акція має на меті привернути увагу кожного жителя нашого міста до важливості такої проблеми здоров’я, як гіпертонічна хвороба.

Згідно з даними всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ), гіпертонія щорічно вбиває по всьому світу біля 17 млн. людей, а до 2030 року ця цифра збільшиться ще на 7 млн. ВООЗ називає основні принципи гіпертонії: відсутність фізичних навантажень, неправильне харчування, надмірна вага, перевтома, стрес, куріння, підвищений рівень глюкози та жирів у крові.

Що таке гіпертонія?

Гіпертонічна хвороба — це хронічне захворювання, що характеризується постійним 140/90 і вище, а в початкових стадіях періодичним, підвищенням артеріального тиску (далі – АТ). Гіпертензія І підвищений внутрішньо-судинний тиск рідини (крові, лімфи). Терміном «гіпертонія» називають підвищення напруження (тонус) м’язів. Але, за традицією, саме цей термін часто застосовується нами, говорячи про підвищений тиск крові. Розрізняють первинну та вторинну артеріальну гіпертензію. Первинною називають підвищення кров’яного тиску при гіпертонічній хворобі, вторинною – підвищення артеріального тиску, яке є одним з симптомів іншого захворювання (запалення нирок, ураження ниркових судин, розладу функцій деяких залоз внутрішньої секреції). Діагностувати вид артеріальної гіпертензії може тільки лікар за допомогою додаткових обстежень.

Вважають, що причиною розвитку гіпертонічної хвороби є дисбаланс між факторами, які відповідають за регуляцію АТ, так званих пресорних та депресорних систем. У людини, яка захворіє гіпертензією, у відповідь на стресові ситуації виникає глибока і напружена емоційна реакція, а разом з нею підвищений рівень артеріального тиску, що зберігається довше, чим у здорового.

Повторення таких ситуацій приводять до стійкого підвищення артеріального тиску.

Надлишок хлориду натрію (солі) в організмі також безпосередньо викликає артеріальну гіпертензію, тоді як усунення такого надлишку знижує кров’яний тиск. У підтримці гіпертензії приймає участь ще один механізм – надмірно посилена робота серця при занадто великому об’ємі крові, що бере участь у кровообігу.

Чим небезпечне підвищення АТ?

При АГ відбуваються зміни практично в усіх органах і системах організму: у мозку – порушення кровопостачання (від хронічної енцефалопатія до інсульту); у серці — гіпертрофія лівого шлуночка, ішемічна хвороба серця, інфаркт та серцева недостатність; у нирках – гіпертензивний гломерулосклероз, хронічна ниркова недостатність; в очах – крововилив в сітківку; у судинах – аневризми, тромбози судин як центральних так і периферичних.

Які прояви артеріальної гіпертензії?

При підвищенні АТ можуть виникати болі голови переважно в потиличній ділянці, головокружіння, запаморочення, погіршення пам’яті, болі в ділянці серця, відчуття серцебиття, пульсації в голові, задишка, пітливість, почервоніння обличчя, оніміння пальців рук та ніг, погіршення зору, носові кровотечі. Якщо підвищений тиск утримується тривалий час, а хворий не лікується чи не дотримується лікарських вказівок, з’являються набряки нижніх кінцівок, важкість у правому підребер’ї, посилюється задишка.

Здоровий спосіб життя – основа профілактики та лікування підвищеного артеріального тиску. За власне здоров’я головним чином відповідаємо ми самі, лікар може допомогти, особливо у критичних ситуаціях, або дати рекомендації з профілактики. Оздоровче, профілактичне харчування – один з ключових моментів для збереження здоров’я. Якісний склад їжі загалом визначає стан органів та систем організму.

Основні правила, яких необхідно дотримуватися при правильному харчуванні:

1. Їжте тільки тоді, коли є відчуття голоду, не переїдайте, вставайте з-за столу з легким відчуттям голоду.

2. Не споживайте їжу під час психоемоційних навантажень (не «заїдайте» стрес).

3. Останній прийом їжі, повинен бути не менше як за 2 год. до сну.

4. Добре пережовуйте їжу.

5. Пийте за 5-20 хв. до їди, але не запивайте їжу.

6. Не поєднуйте за один прийом різноманітні страви.

7. Дотримуйтесь (по можливості) постів.

8. Один день у тижні має бути розвантажувальним.

9. У раціоні повинні переважати овочі, фрукти, цільно-зернові каші, якісні кисломолочні продукти, нерафіновані олії, риба, птиця, трав’яні чаї,свіжі соки, чиста вода.

10. Обмежити вживання солі, цукру та виробів, що його містять, смажених страв, тонізуючих напоїв, копчених виробів, білого хліба, майонезу, макаронних виробів та виробів з білого борошна, твердих та плавлених сирів.

Малорухомий спосіб життя або гіподинамія – одна з причин серцево-судинних захворювань, в т.ч. і артеріальної гіпертензії. Мудрець сказав: «Фізичні вправи додають не лише роки до життя, а й життя до років». Адекватні і дозовані фізичні навантаження сприяють зниженню артеріального тиску в осіб з АГ, покращенню насосної функції серця, покращення коронарного кровоплину, нормалізації ліпідного профілю крові. У нетренованих людей фізичні навантаження необхідно збільшувати поступово, щоб не призвести до погіршення стану та загострення наявних захворювань.

Не слід забувати про такі важливі фактори ризику, як тютюнопаління та вживання алкоголю. Нікотин та компоненти диму підвищують АТ, погіршують еластичність судин, порушують в’язкість крові, прискорюють частоту серцевих скорочень. Розвиток гіпертонічної хвороби також корелює з віком, статтю, психосоціальними факторами.

Лікування гіпертонічної хвороби слід розпочинати негайно з корекції факторів ризику, а аспекти медикаментозного лікування є цілком компетенцією лікаря. Слід підкреслити, що лікування гіпертонічної хвороби – захворювання за своєю природою хронічного – неодмінно повинно бути постійним і тривалим.

Найважливіша задача лікування при гіпертонічній хворобі – підтримувати артеріальний тиск на сприятливому рівні, обмежуючи, по можливості, його коливання в бік як і підвищення, так і різкого зниження.

Запрошуємо всіх жителів нашого міста виміряти артеріальний тиск і отримати, при необхідності, фахову консультацію стосовно свого стану здоров’я.

Н.Й. Жук, лікар-кардіолог Трускавецької міської лікарні

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