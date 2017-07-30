Асоціація ветеранів та пенсіонерів МВС виступила проти призначення П. Іванишина на посаду очільника «Перлини Прикарпаття»

By  | 30.07.2017 | Filed under: Новини

Інформація про те, що кандидатуру колишнього виконавчого директора трускавецького водоканалу, підприємця Петра Іванишина просувають на посаду начальника санаторію МВС «Перлина Прикарпаття», збурила громадськість Трускавця. Особливу стурбованість висловили представники правоохоронних органів – колишні міліціонери, військові, співробітники правоохоронних органів, офіцери, держслужб оці, громадські діячі, представники ряду громадських організації.

Інформація про можливе призначення Петра Іванишина на посаду керівника санаторію з`явилася у п’ятницю, 28 липня, на «Трускавецькому віснику». А вже в суботу про своє категоричне несприйняття такого призначення висловили представництво ГМ «ОПОРА» в місті Трускавці, Трускавецька міська організація ветеранів війни та праці, єврейська громада міста та ще ряд організацій.

Як стало відомо з наших власних джерел, звернення голови Трускавецької міської організації ветеранів Віктора Бессарабова до Прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана та міністра МВС Арсена Авакова підтримала ще одна громадська організація – трускавецький осередок Асоціації ветеранів та пенсіонерів МВС України (очолює Володимир Стец). Сказати, що теперішні та колишні правоохоронці обурені такими планами – це не сказати нічого. Можливе призначення Петра Іванишина на посаду очільника поліцейського санаторію поставило б сильну пляму на репутації правоохоронних органів.

В той же час, як інформує наше джерело, відомо про факти погроз фізичною розправою окремим особам, які публічно виступили зі своєю позицією з цього питання, тобто, проти призначення пана Іванишина. Поки що ще невідомо, чи ці люди звернулися із відповідними заявами про погрози у правоохоронні органи.

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