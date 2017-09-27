Асоціація ветеранів та пенсіонерів МВС виступила проти призначення П. Іванишина на посаду очільника «Перлини Прикарпаття»

By  | 30.07.2017 | Filed under: Новини

Інформація про те, що кандидатуру колишнього виконавчого директора трускавецького водоканалу, підприємця Петра Іванишина просувають на посаду начальника санаторію МВС «Перлина Прикарпаття», збурила громадськість Трускавця. Особливу стурбованість висловили представники правоохоронних органів – колишні міліціонери, військові, співробітники правоохоронних органів, офіцери, держслужб оці, громадські діячі, представники ряду громадських організації.

Інформація про можливе призначення Петра Іванишина на посаду керівника санаторію з`явилася у п’ятницю, 28 липня, на «Трускавецькому віснику». А вже в суботу про своє категоричне несприйняття такого призначення висловили представництво ГМ «ОПОРА» в місті Трускавці, Трускавецька міська організація ветеранів війни та праці, єврейська громада міста та ще ряд організацій.

Як стало відомо з наших власних джерел, звернення голови Трускавецької міської організації ветеранів Віктора Бессарабова до Прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана та міністра МВС Арсена Авакова підтримала ще одна громадська організація – трускавецький осередок Асоціації ветеранів та пенсіонерів МВС України (очолює Володимир Стец). Сказати, що теперішні та колишні правоохоронці обурені такими планами – це не сказати нічого. Можливе призначення Петра Іванишина на посаду очільника поліцейського санаторію поставило б сильну пляму на репутації правоохоронних органів.

В той же час, як інформує наше джерело, відомо про факти погроз фізичною розправою окремим особам, які публічно виступили зі своєю позицією з цього питання, тобто, проти призначення пана Іванишина. Поки що ще невідомо, чи ці люди звернулися із відповідними заявами про погрози у правоохоронні органи.

Також читайте

Tags:
  • Володимир

    На звернення Трускавецької первинної організації Асоціації ветеранів та пенсіонерів МВС України, на початку вересня прийшла відповідь за підписом державного секретаря МВС України, що підстав для звільнення Шишка О.А., не має і подякували колективу організації за активну громадську позицію а на слідуючий день викликали Шишка О.А.до МВС України і він “добровільно” за “власним” бажанням написав заяву на звільнення. Ми обурені !!!

    • Володимир

      А кажуть такого не буває , 05 вересня 2017 року підстав не має а 06 вересня 2017 року вже є ………..

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • До відома громадян!
    27.09.2017 | 12:52

    28 вересня 2017 року з 13:00 до 17:00 в приміщенні відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги всі бажаючі матимуть нагоду отримати правові консультації з питань державної реєстрації прав на нерухоме майно та питань, пов’язаних із спадкуванням. Консультації надаватимуть працівники відділу державної реєстрації Трускавецької міської ради та фахівці [...]

  • Монтер на завод “Whirlpool”
    26.09.2017 | 10:10

    Фірма “Human & Hunter”, для одного із наших Клієнтів – провідного постачальника послуг у сфері автомобільної промисловості, побутової техніки, електроніки та товарів повсякденного побуту, який уже 10 років підтримує компанії по всій Європі, у забезпеченні найвищої якості виробленої ними продукції, оголошує набір на вакансію: Монтер на завод “Whirlpool” Місце роботи:Радомско (Польща) (Підприємство з виробництва побутової [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви