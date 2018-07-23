“АТО” на Львівщині?

Село Брониця Дрогобицького району. Вночі приїхали 5 машин зі сміттям, 3 з яких висипали сміття на під`їзній дорозі до звалища.

Термін експлуатації звалища минув ще в 2008 році і постановою головного санітарного лікаря Павліва було закрито. Зараз звалище розширилася на приватизовані пайові землі селян. Мешканці вже пів року протестують проти незаконної експлуатації звалища, зверталися у екоінспекцію, держпродспоживслужбу, поліцію, прокуратуру, тощо, однак жодної реакції.

Нам далі погрожують тітушки – ось сьогодні вночі приїхали особи, які себе представляють як колишні службовці батальйону Кульчицького, за деякими даними збирав їх Присяжний з бородатим у Бориславі, Стебнику та Трускавці, хоча деякі з них говорили немісцевою говіркою, багато вживали у розмові російську мову, причому були швидше за все в стані наркотичного сп’яніння. Ця тітушня оформилася як офіційна охоронна фірма при КМГ міста Дрогобича.

Чого чекаємо? Щоб було як з Правим Сектором на Закарпатті? Збройного конфлікту на Заході країни? Щоб вбивали селян за те, що вони вимагають припинити незаконну діяльність сміттєзвалища? Броничанам погрожують та подають на мешканців села Брониця до суду (!) за те, що вони 37 років отруювалися звалищним газом та інфільтратами (а також гудронами та свинокомплеком, які є поблизу села).

Влада міста Дрогобича розказує, що хоче провести рекультивацію, однак розробили план РЕКОНСТРУКЦІЇ!!! сміттєзвалища, що означає подальший прийом сміття, проти чого власне і протестує громада. Як без обов’язкової процедури оцінки впливу на довкілля проводити якісь роботи? Чому кримінальне провадження щодо розкрадання 6 мільйонів гривень державних коштів на капітальний ремонт сміттєзвалища закрили? Чому прокуратура не подасть до суду щодо незаконної експлуатації звалища?

Чому суддя, чудово знаючи, що сміттєзвалище закрите ще 10 років тому, виносить ухвалу про забезпечення позову? З селян, які задихаються від смороду, вимагають відшкодування більше 1 млн грн!!!

Вчора мер обіцяв діяти в рамках закону, схоже він живе досі в 90-тих роках.

Володимир Олексяк, громадський активіст, с. Брониця Дрогобицького району, 21.07.2018

P.S. Відео з місця події на сторінці автора в Фейсбуці за посиланням: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=409852072869437&id=100015339438810

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