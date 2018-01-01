Аукціон з метою збору коштів для дітей загиблих воїнів АТО

В Дрогобицькому районному народному домі триває виставка робіт з лінориту, які виконали діти школи у Добковіцах, що знаходиться біля міста Ярослав в Польщі. Виставка побувала практично у всіх країнах Європи, США, Азії, Південній та Центральній Америці. Три роботи з цієї виставки виставлені на аукціон «Свята без тата», учасником якого може стати кожен бажаючий. Кошти зібрані на цьому аукціоні будуть передані дітям Дрогобицького району, батьки яких загинули в АТО.

Що ж таке лінорит?

Спочатку художник малює на папері. Для того, щоб розмножити малюнок і мати з нього відбитки, потрібно вирізати форму. Гравер або той же художник переносить малюнок на лінолеум. Далі бере ріжучі інструменти і акуратно ними водить по лініях. У результаті отримує форму. Її називають лінорит.

Перш ніж віднести лінорит до друкарні, майстер неодноразово обов’язково перевірить якість майбутньої ліногравюри. Для цього квачиком чи валиком нанесе на підготовлену форму фарбу і накриє аркушем чистого паперу. Міцно притискає папір руками або пресом, отриманий відбиток теж називають ліноритом, але частіше ліногравюрою.

Для гравірування підходить лінолеум товщиною від 2,5 до 5 мм. Лінії нанесеного малюнку вирізають стамесками. Для вирізування тонких ліній і штрихів користуються різними ножами.

Під час друку ділянки і лінії, якими художник ходив різцем, на папері світлі, а решта поверхні – темний фон.

Під час друку використовують і чорні, і кольорові фарби. Їх накатують на лінолеум вальцмасовими валиками.

Умова якісної ліногравюри – ідеально підготовлена форма. Гравери годинами чаклують над кожною лінією малюнка, а дрібні штрихи вирізають під збільшуваним склом. Художник невтомно, з любов’ю шліфує кожний елемент майбутньої картини.

Також важить кількість нанесеної на форму друкарської фарби. Її має бути стільки, щоб і не залити дрібний штрих, і щоб зображення не вийшло блідим (мовою друкарів – сліпим). Відбиток має бути чітким, різким, повнокровним.

Коротко про історію лінориту. Цей вид гравюри виник у кінці ХІХ початку ХХ століть. У моді тоді були великі плакати. У якості матеріалу для гравюри великого розміру лінолеум першими використали німецькі художники групи «Міст» у 1905 році. Піонером багатокольорової ліногравюри називають американця Уолтера Андерсона. Свої роботи він виставив у 1949 році в Бруклінському музеї.

За кордоном у техніці ліногравюри, зокрема, працювали: Анрі Матис, Пабло Пікассо, Франс Мазерель, Володимир Фаворський, Лідія Ільїна.

Серед відомих українських майстрів Олена Кульчицька, Олександр Пащенко, Валентин Литвиненко, Іван Селіванов, Олексій Фіщенко, Сергій Конончук, Георгій Якутович, Василь Лопата, Іван Литвин, Микола Бондаренко.

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Перший з трьох ліноритів, виставлених на аукціон – це кольоровий лінорит «Когути б’ються за свої кури» 6/50, автор Каміла Шевчик, художній гурток початкової школи в с. Добковіце (Польща). Стартова ціна 2 000 грн.

LINORYT KOLOROWY «KOGUTY BIJĄ SIĘ O SWOJE KURY» 6/50 AUTOR – KAMILA SZEWCZYK KOŁO PLASTYCZNE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBKOWICACH KOŁO JAROSŁAWIA RP

Другий з трьох ліноритів, виставлених на аукціон – це кольоровий лінорит «Лелеки» 3/20, автор Кароль Опалінскі, художній гурток початкової школи в с. Добковіце (Польща). Стартова ціна 2 000 грн.

LINORYT KOLOROWY «BOCIANY» 3/20 AUTOR – KAROL OPALIŃSKI KOŁO PLASTYCZNE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBKOWICACH KOŁO JAROSŁAWIA RP

Третій з трьох ліноритів, виставлених на аукціон – це кольоровий лінорит «Голуби», автор Вікторія Корецка, художній гурток початкової школи в с. Добковіце (Польща). Стартова ціна 2 000 грн.

LINORYT KOLOROWY «GOŁĘBIE» AUTOR – Viktoria Korecka KOŁO PLASTYCZNE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBKOWICACH KOŁO JAROSŁAWIA RP.

Пропозиції іншої ціни просимо подавати в коментарях. Модератор зв’яжеться з учасником аукціону після його закінчення.

Вл. інф.

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