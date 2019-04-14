Аварія, котра могла стати катастрофою

У п’ятницю, 10 травня, близько 17.00 у Трускавці мало не дійшло до масштабної автокатастрофи з людськими жертвами. Водій вантажівки «DAF» з цистерною не впорався з керуванням і машина вилетіла з дороги та перекинулася в кювет, майже впритул до багатоповерхового будинку на вул. Стуса, 6. Сталося це в районі пішохідного переходу, через котрий в цей момент переходила жінка з дитиною. Водій легковика, котрий зупинився, щоб пропустити жінку на пішохідному переході, задля уникнення потужного наїзду вантажівки змушений був дати вперед, внаслідок чого жінка-пішохід отримала легкі тілесні ушкодження та була госпіталізована. Зі слів очевидців, все вирішували долі секунди, і тільки Божа сила посприяла тому, що обійшлося без трагічних наслідків. А кілька хвилин перед цим пішохідним переходом проходило кілька дітей.

Про небезпечні місця на дорогах Трускавця знають всі – і поліція, і влада, і водії, і пішоходи. Найпроблемнішою є вулиця Мазепи, де водії чомусь майже не зважають на наявність п’ятьох пішохідних переходів. Якщо безпосередньо перед Стебницьким кільцем пішохід ще має хоч якийсь шанс на розуміння водіїв, то цього аж ніяк не скажеш про переходи біля православної церкви, БУ-47 чи СТО. Біля останнього переходу пам’ятна плита нагадує про трагедію, котра сталася тут близько 15 років тому, коли автівка збила на смерть молодого чоловіка прямо на «зебрі». Кілька років тому так само на «зебрі» біля православної церкви потерпілими виявилися молода мама з немовлям.

Перехрестя вулиць Стуса, Карпатська та Данилишиних також віддавна вважається одним з небезпечних. Деякі водії-депутати навіть на сесіях пропонували зробити головною вулицею не Данилишиних, а Стуса-Карпатську, оскільки виїжджаючи знизу вверх не завжди є час максимально швидко оцінити ситуацію. Інші ратували за встановлення тут світлофора. Але далі розмов справа так і не пішла.

Коротка по довжині вулиця Стуса має три переходи, і середній є найнебезпечнішим. А ним проходить так багато людей, особливо дітей – до школи, в дитячий садок, в «Приватбанк», до магазинів, до церкви.

- Водій фури їхав згори, а ми якраз зупинилися перед пішохідним переходом, щоб пропустити жінку з дитиною, – розповів один з очевидців ДТП 10 травня, пасажир легковика пан Андрій П. – Слава Богу, що він в нас не в`їхав, бо тоді б з нашої машини і з нас був би млинець. Жінку ми відвезли до лікарні…

Автомобіль з цистерною перекинувся, «впакувавшись» в заглибину обабіч заїзду з дороги до магазину та дитсадка. На місце події оперативно прибули надзвичайники, поліція та швидка медична допомога. У водія вантажівки травма голови, а постраждала в ДТП жінка має шок та перелом. Майже відразу після аварії на місце події збіглося чимало людей. Багато з них поверталося додому з роботи, тож кожен з них гіпотетично міг стати жертвою автотрощі. Очевидці звертали увагу на високу швидкість, з якою рухався водій фури, на «лисі колеса», на можливу відмову гальм. Погодній фактор швидше за все до уваги брати не варто, адже дрібний дощ розпочався вже після ДТП, тож дорога була сухою. Водій був тверезим, але з якихось причин не зміг впоратися з ТЗ і зробив переполох на всю околицю.

Які висновки можна зробити з тієї аварії, котра, на щастя, не стала трагедією?

По-перше, пішоходи повинні бути уважними, і не переходити демонстративно вулицю на «зебрі», «качаючи» свої права. Бо результатом може бути криваве місиво в домовині і посивілий водій в тюрмі.

По-друге, владі міста (є профільна депутатська комісія з питань транспорту та дорожнього руху) слід задуматися над станом безпеки руху в місті-курорті, проаналізувати найпроблемніші ділянки і вчинити адекватні дії. Для прикладу, встановити додаткові знаки де потрібно, змінити пріоритети вулиць (головна-другорядна), а в таких місцях як перехід неподалік повороту на Борислав чи вищезгаданий пішохідний перехід на Стуса встановити по можливості лежачі поліцейські.

По-третє, поліція повинна звернути посилену увагу на порушення ПДР водіями в місті-курорті і долучитися до громадських ініціатив публікування фото порушень та вказування прізвищ порушників чи найменування підприємств, які є власниками ТЗ. Ну і, звичайно ж, жорсткі покарання за такі порушення, особливо за перевищення швидкості в межах населеного пункту. Не таємниця, що час від часу вночі на курорті – справжні гонки молодих водіїв.

По-четверте, посилення просвітницької роботи на тему правил дорожнього руху для пішоходів – у дошкільних установах, школах, а навіть на підприємствах.

По-п`яте, соціальна реклама поблизу проблемних пішохідних переходів – вона може стримати поспішаючих пішоходів і рубашних водіїв.

По-шосте, кожен водій має пам`ятати, що так як в готелях чи ресторанах клієнт завжди правий, так і на дорозі завжди правим є пішохід. А якщо навіть правим був водій, а пішохід виявився неправим, то мертвого пішохода до відповідальності не притягнеш, а відповідати все одно доведеться водієві.

По-сьоме, усвідомлення істини, що «береженого Бог береже». Наша безпека – в наших руках, а поспіх ніколи не приводив до добра. Це треба знати самому і про це треба розказати дітям.

На місці ДТП залишилися знищені дерева, вивалені бордюри та тротуарна плитка, деформована земля як свідчення нелегкої роботи буксирувальників. У цей важкий день 10 травня оперативно та добре спрацювали рятувальники 7 ДПРЧ м. Трускавця, працівники Трускавецького відділення поліції, медики. Слава Господу, обійшлося без жертв, але страшно навіть подумати, що могло б бути, якби в момент аварії на переході знаходилася група дітей, а водій вантажівки не вирулив би в кювет, а в`їхав би просто на них. Біді завжди краще запобігти, ніж потім плакати та битися головою об стінку…

Володимир Ключак, фото автора

Також читайте