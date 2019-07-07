Автобіографія кандидата в народні депутати України Євгена Кулика

Я, Кулик Євген Володимирович, народився 11 вересня 1956 року у місті Самборі, Львівської області. Громадянин України.

Освіта вища: з 1973 по 1978 рік навчався у Львівському політехнічному інституті, на радіотехнічному факультеті, спеціальність інженер-конструктор-технолог радіоелектронної апаратури (диплом з відзнакою).

З 1978 по 1981 рік навчався у стаціонарній аспірантурі Львівського політехнічного інституту.

Трудова діяльність: з 1981 по 1984 рік працював у Львівському політехнічному інституті на радіотехнічному факультеті, інженером науково-дослідного сектору, а потім асистентом кафедри. В 1983 році захистив кандидатську дисертацію в Ленінградському електротехнічному інституті. З 1984 по 2004 – доцент, з 2005 по 2006 професор в Дрогобицькому педагогічному університеті. З 1994 по 2004 рік працював деканом інженерно-педагогічного факультету Дрогобицького педагогічного університету. З 2006 року доктор педагогічних наук, з 2007 року професор. З 2004 по 2005 рік працював начальником управління з питань внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації. З 2007 по 2008 рік головний консультант Інституту законодавства Верховної ради України. З 2009 року по теперішній час завідувач кафедри основ виробництва Полтавського національного педагогічного університету. Член двох спеціалізованих вчених рад. Автор 4 винаходів, 4 монографій, понад 100 наукових праць, 2 Державних науково-технічних програм. Під моїм керівництвом захищено 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій.

Склад сім’ї: дружина – Татомир Галина Євгенівна, 19.12. 1958 р.н., викладач Трускавецької школи мистецтв; син – Кулик Юрій Євгенович 26.11.1983 р.н. – доцент Київського національного економічного університету (міжнародна економіка); донька – Кулик Надія Євгенівна 24.06.1985 р.н. – працівник «Райфайзенбанку» м. Київ.

Євген Кулик, кандидат в народні депутати України по 121 Дрогобицькому виборчому окрузі від партії «Сила і Честь»

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